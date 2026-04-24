Нет никаких признаков снижения усилий по поставкам американского оружия для нужд ВСУ, заверил глава Военного комитета НАТО. В настоящее время отсутствуют признаки уменьшения потока поставок американского оружия для украинской армии в рамках инициативы PURL. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 24 апреля. "PURL работает. То есть, поток идет. Нет никаких признаков уменьшения усилий. Страны платят за системы, оружие для Украины, которое поставляется Соединенными Штатами. Они уже здесь, или на пути в Украину. Так что никакого уменьшения этого (потока – ред.) нет", – заявил он во время Киевского безопасного форума (Kyiv Security Forum, KSF). Драгоне подчеркнул, что в настоящее время "нет никакого представления и признаков того, что он уменьшится". Напомним, за 2025 год общая сумма взносов по инициативе PURL составила $4,3 млрд. Наполнение еще двух пакетов помощи сейчас продолжается. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Украина получает через PURL 90% ракет для ПВО. PURL – совместная программа США и НАТО, запущенная в 2025 году для ускоренного поставления Украине критически важного вооружения и оборудования американского производства. Страны-партнеры финансируют закупки по приоритетному списку потребностей Украины, координируя взносы через специальный фонд НАТО. Это позволяет быстро получить необходимое вооружение, в том числе ракеты для Patriot и HIMARS, непосредственно со складов армии США. По состоянию на конец 2025 года к программе присоединились 24 страны.