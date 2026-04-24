Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В НАТО заявили о «потоке оружия» США для Украины 0 36

В мире
Дата публикации: 24.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В НАТО заявили о «потоке оружия» США для Украины

Нет никаких признаков снижения усилий по поставкам американского оружия для нужд ВСУ, заверил глава Военного комитета НАТО.

Нет никаких признаков снижения усилий по поставкам американского оружия для нужд ВСУ, заверил глава Военного комитета НАТО. В настоящее время отсутствуют признаки уменьшения потока поставок американского оружия для украинской армии в рамках инициативы PURL. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 24 апреля. "PURL работает. То есть, поток идет. Нет никаких признаков уменьшения усилий. Страны платят за системы, оружие для Украины, которое поставляется Соединенными Штатами. Они уже здесь, или на пути в Украину. Так что никакого уменьшения этого (потока – ред.) нет", – заявил он во время Киевского безопасного форума (Kyiv Security Forum, KSF). Драгоне подчеркнул, что в настоящее время "нет никакого представления и признаков того, что он уменьшится". Напомним, за 2025 год общая сумма взносов по инициативе PURL составила $4,3 млрд. Наполнение еще двух пакетов помощи сейчас продолжается. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Украина получает через PURL 90% ракет для ПВО. PURL – совместная программа США и НАТО, запущенная в 2025 году для ускоренного поставления Украине критически важного вооружения и оборудования американского производства. Страны-партнеры финансируют закупки по приоритетному списку потребностей Украины, координируя взносы через специальный фонд НАТО. Это позволяет быстро получить необходимое вооружение, в том числе ракеты для Patriot и HIMARS, непосредственно со складов армии США. По состоянию на конец 2025 года к программе присоединились 24 страны.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Изображение к статье: Из России — с деньгами: сколько евро и долларов можно перевезти через границу Латвии Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Снова Орбан: Мадяр определился со своим заместителем
В мире
Изображение к статье: Фото LRT
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео