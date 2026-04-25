Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Нетаньяху вылечился от рака простаты

Дата публикации: 25.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нетаньяху вылечился от рака простаты
ФОТО: пресс-фото

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу впервые публично признал, что у него был рак простаты, который был вылечен, и сейчас он здоров, пишет ЛЕТА со ссылкой на AP.

Нетаньяху сообщил, что примерно полтора года назад ему была проведена операция на простате. Около двух с половиной лет назад врачи обнаружили у него небольшую опухоль и лечили её в иерусалимской больнице «Хадасса», однако тогда об этом не сообщалось.

"Я потребовал отложить объявление об этом на два месяца, чтобы это не было опубликовано в период кульминации войны [с Ираном], а также чтобы предотвратить дополнительную ложную пропаганду против Израиля", — сказал 76-летний премьер-министр.

Нетаньяху заявил, что сейчас он здоров, и назвал обнаруженную опухоль "небольшой медицинской проблемой".

В первые недели войны с Ираном здоровье Нетаньяху стало предметом спекуляций, поскольку в иранских государственных СМИ и других источниках распространялись сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ) фальшивые изображения его смерти.

Директор онкологического отделения больницы «Хадасса» Аарон Поповцер сообщил, что рак простаты у Нетаньяху был диагностирован на ранней стадии. Он отметил, что рак простаты является распространённым заболеванием у мужчин этого возраста.

"Исходя из результатов этих тестов, мы можем сказать, что болезнь исчезла", — сказал Поповцер.

Нетаньяху, дольше всех занимавший пост премьер-министра Израиля, ранее подвергался критике за то, что не раскрывал информацию о своём здоровье. Однажды он сообщил общественности, что ему был имплантирован кардиостимулятор, через неделю после того, как он потерял сознание на одном из общественных мероприятий.

Читайте нас также:
#здравоохранение #Израиль #лечение #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео