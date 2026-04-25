Европейский Союз продолжает испытывать трудности с выработкой единой позиции по вопросу членства Украины, несмотря на отсутствие Виктора Орбана на недавнем саммите.

Недавний саммит ЕС на Кипре прошел в удивительно спокойной атмосфере, во многом благодаря отсутствию Виктора Орбана. Он, проигравший выборы, скоро покинет пост премьер-министра Венгрии, после 16 лет постоянного источника напряженности в Евросоюзе.

Однако, как отмечает Politico, европейские политики в кулуарах саммита осознали, что уход Орбана не означает конец внутренних разногласий. Они признали, что он долгое время служил "козлом отпущения", на которого списывали все проблемы, и теперь пришло время открыто обсуждать истинные разногласия внутри ЕС.

Первой явной "трещиной", обнажившейся без присутствия Орбана, стали глубокие разногласия относительно возможного членства Украины в ЕС. Часть европейских лидеров активно выступала за ускоренное вступление Киева в блок.

В то же время другие призывали к более реалистичному подходу, подчеркивая сложности процесса. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, выступая в присутствии президента Украины Владимира Зеленского на Кипре, акцентировал внимание на необходимости учитывать текущие реалии.

Тема энергетики также спровоцировала значительные дебаты на саммите. Европейские лидеры столкнулись с дилеммой: дефицит топлива, вызванный "авантюрой Трампа в Иране", и острая необходимость поддерживать и ужесточать санкции против России.

Politico также подчеркивает, что даже без Виктора Орбана участники саммита долго обсуждали бюджетную политику ЕС и множество других ключевых вопросов. Это свидетельствует о сохранении глубоких разногласий.

Ключевые итоги саммита ЕС

Как сообщал УНИАН, на неформальном саммите ЕС на Кипре было принято важное решение, ранее блокировавшееся Венгрией. Наконец-то разблокирован кредит для Украины на сумму 90 миллиардов евро.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первые транши по этому кредиту Украина может получить уже в апреле. В текущем году страна должна получить половину этой значительной суммы.

Примечательно, что Украине не придется возвращать эти средства. Их выплата возложена на Россию в качестве репараций.