Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что отменил поездку американской делегации в Пакистан после того, как министр иностранных дел Ирана покинул столицу страны, пишет ЛЕТА со ссылкой на AP/AFP.

В разговоре с телеканалом "Fox News" Трамп сказал, что Иран "может позвонить нам в любое время".

"Я только что отменил поездку своих представителей в Исламабад, Пакистан, для встречи с иранцами. Слишком много времени тратится на поездки, слишком много работы!" — написал он на своей социальной платформе "Truth Social".

"Кроме того, в их "руководстве" царит огромная внутренняя борьба и путаница. Никто не знает, кто отвечает, включая их самих", — сказал Трамп о руководстве Ирана.

В пятницу Белый дом сообщил, что специальный посланник США Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер направляются в Исламабад для встречи с иранскими официальными лицами.

Вашингтон выразил готовность провести новый раунд переговоров с представителями Ирана, поскольку первый раунд, состоявшийся ранее в этом месяце в Исламабаде, не привёл к результату.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в субботу завершил дипломатический визит в Исламабад ещё до прибытия американской делегации.

Возглавляемая Арагчи иранская делегация в субботу встретилась с командующим армией Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром, который является важным посредником в переговорах, а также с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и министром иностранных дел Ишаком Даром.

Министр иностранных дел Ирана проинформировал пакистанскую сторону о том, что он назвал "красными линиями" Ирана на переговорах, и заявил, что Тегеран будет участвовать в посреднических усилиях Пакистана "до достижения результата". Ранее Иран заявлял, что переговоры с США будут носить непрямой характер.

Бессрочное перемирие остановило большую часть боевых действий, однако экономические последствия усиливаются, поскольку почти полное закрытие Ормузского пролива нарушило глобальные поставки нефти, сжиженного природного газа, удобрений и других ресурсов.

Первый раунд переговоров в Пакистане, который с американской стороны возглавлял вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс, продолжался более 20 часов и проходил в очном формате. Это были самые высокоуровневые прямые переговоры между давними противниками со времени Исламской революции 1979 года.

Арагчи и посланники Трампа 27 февраля провели в Женеве несколько часов непрямых переговоров, однако покинули их без соглашения. На следующий день Израиль и США начали удары по Ирану.