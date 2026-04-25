В Сети распространили якобы сделанный BBC сюжет о том, что украденная картина Поля Сезанна "Натюрморт с вишнями" обнаружена в кабинете Зеленского. France 24 считает, что к этому может быть причастна связанная сеть.

В интернете распространили фейковый репортаж о том, что украденная картина Поля Сезанна "Натюрморт с вишнями" была обнаружена в кабинете президента Украины Владимира Зеленского. На записи присутствует логотип BBC News, хотя на сайте медиакорпорации сюжет не выходил, а ее представители сообщили, что видео - фейковое, пишет DW.

В пятницу, 24 апреля, France 24 и Euronews выпустили собственные расследования об этом материале. По их информации, распространявшие ложную новость аккаунты заявляли, что Зеленский получил картину от мафии. Всего за несколько часов только в одном профиле в соцсети Х ролик посмотрели более 400 000 раз.

В оригинальном видео же на стене у Владимира Зеленского висят работы украинского художника Андрея Чеботару.

Фейк об украденной картине в кабинете Зеленского может быть связан с ГРУ России

Публикация фейковых материалов под видом продуктов, изготовленных известными медиа, - классический прием из "методички" дезинформационной сети "Шторм-1516", которую связывают с ГРУ (ранее Главное разведывательное управление, ныне Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ) России, сообщили France 24 в Gnida Project, отслеживающем эту сеть.

"Предполагается, что эта сеть, действующая на протяжении последних трех лет, стояла за многочисленными дезинформационными операциями, направленными против Франции и западных стран, о чем свидетельствуют несколько отчетов, в том числе отчет французского государственного органа, занимающегося борьбой с иностранным вмешательством, - Viginum", - пишет France 24.

Кроме того, "Шторм-1516" публично связывали с ГРУ и московским "Центром геополитической экспертизы" в Минфине США.

Euronews связывает публикацию с прокремлевской дезинформационной сетью "Матрешка".