Россия активно наращивает арсенал дальнобойных дронов, что может стать мощным рычагом шантажа и давления. Для стран Балтии ключевым становится не только доверие к НАТО, но и готовность к молниеносным гибридным угрозам.

Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в эфире "Киев24" предупредил о потенциальных угрозах для стран Балтии. Он отметил, что российские оккупанты могут использовать удары дронами и задействовать "пятую колонну" для атаки.

По словам Кривоноса, "пятая колонна" способна оперативно парализовать внутреннюю ситуацию в балтийских государствах. Кроме того, Россия активно накапливает дальнобойные дроны, что может стать мощным инструментом шантажа и давления.

Генерал-майор запаса подчеркнул, что для Балтии важна не только вера в 5-ю статью НАТО. Готовность к быстрым гибридным атакам становится ключевым вопросом в текущей ситуации.

Опасения о войне России и НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск 24 апреля выразил серьезные опасения. Он заявил, что Россия может напасть на страну НАТО в ближайшие месяцы, а не годы.

Туск также поднял вопрос о готовности США выполнить свои обязательства перед НАТО. Он сомневается в их способности защитить европейские страны в случае подобного нападения.

Обвинения и разведданные

Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова выступила с обвинениями в адрес стран Балтии. Она заявила, что Латвия, Литва и Эстония якобы предоставляют воздушное пространство Украине для ударов по РФ, и им "придется за это заплатить", если они не прекратят.

Тем не менее, эстонская разведка пока не располагает данными о подготовке Россией нового фронта против стран Балтии. Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг подчеркнул, что решения Кремля часто непредсказуемы.