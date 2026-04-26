Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Балтия в зоне риска: Генерал ВСУ предупреждает о гибридных атаках России 0 258

В мире
Дата публикации: 26.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Балтия в зоне риска: Генерал ВСУ предупреждает о гибридных атаках России

Россия активно наращивает арсенал дальнобойных дронов, что может стать мощным рычагом шантажа и давления. Для стран Балтии ключевым становится не только доверие к НАТО, но и готовность к молниеносным гибридным угрозам.

Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в эфире "Киев24" предупредил о потенциальных угрозах для стран Балтии. Он отметил, что российские оккупанты могут использовать удары дронами и задействовать "пятую колонну" для атаки.

По словам Кривоноса, "пятая колонна" способна оперативно парализовать внутреннюю ситуацию в балтийских государствах. Кроме того, Россия активно накапливает дальнобойные дроны, что может стать мощным инструментом шантажа и давления.

Генерал-майор запаса подчеркнул, что для Балтии важна не только вера в 5-ю статью НАТО. Готовность к быстрым гибридным атакам становится ключевым вопросом в текущей ситуации.

Опасения о войне России и НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск 24 апреля выразил серьезные опасения. Он заявил, что Россия может напасть на страну НАТО в ближайшие месяцы, а не годы.

Туск также поднял вопрос о готовности США выполнить свои обязательства перед НАТО. Он сомневается в их способности защитить европейские страны в случае подобного нападения.

Обвинения и разведданные

Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова выступила с обвинениями в адрес стран Балтии. Она заявила, что Латвия, Литва и Эстония якобы предоставляют воздушное пространство Украине для ударов по РФ, и им "придется за это заплатить", если они не прекратят.

Тем не менее, эстонская разведка пока не располагает данными о подготовке Россией нового фронта против стран Балтии. Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг подчеркнул, что решения Кремля часто непредсказуемы.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
1
1
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео