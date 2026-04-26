На брифинге в Овальном кабинете Белого дома Дональд Трамп заявил, что подозреваемый, взятый под стражу, был «очень больным человеком».

«У меня сложилось впечатление, что он был убийцей-одиночкой», — сказал Трамп о подозреваемом. «Это сумасшедшие. Это сумасшедшие, и с ними нужно разобраться».

Трамп заявил, что мероприятие будет перенесено на более позднюю дату, добавив, что это событие стало травмирующим для первой леди Мелании Трамп.

«Мы не позволим никому захватить наше общество», — сказал он.

Президент США утверждает, что изначально не хотел уезжать. «Я отчаянно боролся за то, чтобы остаться», — заявил Трамп. Но ему сказали, что согласно протоколу следует уехать, поскольку неясно, был ли это стрелок-одиночка. Как сообщалось ранее https://bb.lv/statja/v-mire/2026/04/26/na-prieme-s-trampom-proizosla-strelba в Вашингтоне на мероприятии с участием Дональда Трампа произошла стрельба.