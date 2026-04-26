Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ДОПОЛНЕНО: Президент Трамп сделал заявление о нападавшем 0 617

В мире
Дата публикации: 26.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДОПОЛНЕНО: Президент Трамп сделал заявление о нападавшем

На брифинге в Овальном кабинете Белого дома Дональд Трамп заявил, что подозреваемый, взятый под стражу, был «очень больным человеком».

«У меня сложилось впечатление, что он был убийцей-одиночкой», — сказал Трамп о подозреваемом. «Это сумасшедшие. Это сумасшедшие, и с ними нужно разобраться».

Трамп заявил, что мероприятие будет перенесено на более позднюю дату, добавив, что это событие стало травмирующим для первой леди Мелании Трамп.

«Мы не позволим никому захватить наше общество», — сказал он.

Президент США утверждает, что изначально не хотел уезжать. «Я отчаянно боролся за то, чтобы остаться», — заявил Трамп. Но ему сказали, что согласно протоколу следует уехать, поскольку неясно, был ли это стрелок-одиночка. Как сообщалось ранее https://bb.lv/statja/v-mire/2026/04/26/na-prieme-s-trampom-proizosla-strelba в Вашингтоне на мероприятии с участием Дональда Трампа произошла стрельба.

Читайте нас также:
#США #преступность #безопасность #стрельба #белый дом #нападение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
1
1
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Зафиксировано в 2,3 раза больше нарушений, связанных с дронами, в том числе «водители» с промилле
ЧП и криминал
Изображение к статье: Смартфоны и телевизоры замедляют развитие речи и сокращают словарный запас детей
Люблю!
Изображение к статье: Радикальный шаг для людей: ученые призвали срочно закрыть Берингов пролив
Техно
Изображение к статье: Китай жестко отреагировал на планы ЕС по защите промышленности, обещая ответные меры
Бизнес
Изображение к статье: Баварский премьер Маркус Зёдер: Германия нуждается в срочном возвращении обязательной воинской службы
В мире
Изображение к статье: Принц Гарри: Искренние слова о королевской семье и своем предназначении
Lifenews
Изображение к статье: Зафиксировано в 2,3 раза больше нарушений, связанных с дронами, в том числе «водители» с промилле
ЧП и криминал
Изображение к статье: Смартфоны и телевизоры замедляют развитие речи и сокращают словарный запас детей
Люблю!
Изображение к статье: Радикальный шаг для людей: ученые призвали срочно закрыть Берингов пролив
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео