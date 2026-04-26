Египетские тайны раскрываются: колоссальная статуя фараона озадачила ученых

Дата публикации: 26.04.2026
В древнем Телль-эль-Фарауне, Египет, археологи совершили потрясающее открытие, найдя грандиозную, ранее неизученную статую, как передает Zakon.kz.

По данным издания Ahram Online, предполагается, что эта величественная скульптура изображает фараона Рамсеса II. Предварительные измерения показывают, что высота найденного фрагмента составляет примерно 2,2 метра, а его вес достигает внушительных 5-6 тонн.

К сожалению, скульптура сохранилась лишь фрагментарно: у нее отсутствуют нижняя часть туловища, ноги и основание. Эксперты предполагают, что эта ценная находка относится к славной эпохе Нового царства.

Это открытие проливает свет на древние практики перемещения монументов. Генсек Верховного совета по древностям Египта Хишам Эль-Лейти отметил: "Находка – доказательство того, что монументы действительно перемещали из одного города в другой. Статуи нередко переносились и повторно использовались в региональных религиозных центрах, связанных с крупными древними столицами".

Обнаруженная скульптура была оперативно транспортирована в специализированное хранилище, расположенное в Сан-эль-Хагаре. В ближайшее время там планируется начать масштабные реставрационные работы, чтобы вернуть артефакту его былое величие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Зафиксировано в 2,3 раза больше нарушений, связанных с дронами, в том числе «водители» с промилле
ЧП и криминал
Изображение к статье: Смартфоны и телевизоры замедляют развитие речи и сокращают словарный запас детей
Люблю!
Изображение к статье: Радикальный шаг для людей: ученые призвали срочно закрыть Берингов пролив
Техно
Изображение к статье: Китай жестко отреагировал на планы ЕС по защите промышленности, обещая ответные меры
Бизнес
Изображение к статье: Баварский премьер Маркус Зёдер: Германия нуждается в срочном возвращении обязательной воинской службы
В мире
Изображение к статье: Принц Гарри: Искренние слова о королевской семье и своем предназначении
Lifenews
Изображение к статье: Зафиксировано в 2,3 раза больше нарушений, связанных с дронами, в том числе «водители» с промилле
ЧП и криминал
Изображение к статье: Смартфоны и телевизоры замедляют развитие речи и сокращают словарный запас детей
Люблю!
Изображение к статье: Радикальный шаг для людей: ученые призвали срочно закрыть Берингов пролив
Техно

