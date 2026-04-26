По данным издания Ahram Online, предполагается, что эта величественная скульптура изображает фараона Рамсеса II. Предварительные измерения показывают, что высота найденного фрагмента составляет примерно 2,2 метра, а его вес достигает внушительных 5-6 тонн.

К сожалению, скульптура сохранилась лишь фрагментарно: у нее отсутствуют нижняя часть туловища, ноги и основание. Эксперты предполагают, что эта ценная находка относится к славной эпохе Нового царства.

Это открытие проливает свет на древние практики перемещения монументов. Генсек Верховного совета по древностям Египта Хишам Эль-Лейти отметил: "Находка – доказательство того, что монументы действительно перемещали из одного города в другой. Статуи нередко переносились и повторно использовались в региональных религиозных центрах, связанных с крупными древними столицами".

Обнаруженная скульптура была оперативно транспортирована в специализированное хранилище, расположенное в Сан-эль-Хагаре. В ближайшее время там планируется начать масштабные реставрационные работы, чтобы вернуть артефакту его былое величие.