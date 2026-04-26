В древнем Телль-эль-Фарауне, Египет, археологи совершили потрясающее открытие, найдя грандиозную, ранее неизученную статую, как передает Zakon.kz.
По данным издания Ahram Online, предполагается, что эта величественная скульптура изображает фараона Рамсеса II. Предварительные измерения показывают, что высота найденного фрагмента составляет примерно 2,2 метра, а его вес достигает внушительных 5-6 тонн.
К сожалению, скульптура сохранилась лишь фрагментарно: у нее отсутствуют нижняя часть туловища, ноги и основание. Эксперты предполагают, что эта ценная находка относится к славной эпохе Нового царства.
Это открытие проливает свет на древние практики перемещения монументов. Генсек Верховного совета по древностям Египта Хишам Эль-Лейти отметил: "Находка – доказательство того, что монументы действительно перемещали из одного города в другой. Статуи нередко переносились и повторно использовались в региональных религиозных центрах, связанных с крупными древними столицами".
Обнаруженная скульптура была оперативно транспортирована в специализированное хранилище, расположенное в Сан-эль-Хагаре. В ближайшее время там планируется начать масштабные реставрационные работы, чтобы вернуть артефакту его былое величие.
Оставить комментарий