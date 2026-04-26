Военно-морские силы США перехватили в Аравийском море торговое судно M/V Sevan, находящееся под санкциями. Этот инцидент, произошедший 26 апреля 2026 года, стал частью усилий по контролю за соблюдением международных ограничений.

«M/V Sevan было включено в число 19 судов „теневого флота“, на которые Министерство финансов США наложило санкции за деятельность, связанную с транспортировкой иранских энергетических, нефтегазовых продуктов стоимостью в миллиарды долларов, включая пропан и бутан, на зарубежные рынки, — говорится в релизе. — Сегодня судно было перехвачено в Аравийском море вертолетом ВМС США с ракетного эсминца USS Pinckney (DDG 91), и в настоящее время оно выполняет указание военных США повернуть обратно в Иран под конвоем. Вооруженные силы США продолжают применять санкции США и полностью осуществлять блокаду судов, заходящих в иранские порты или покидающих их. С начала блокады было перенаправлено 37 судов.»

Сведения о судне M/V Sevan

По информации Министерства финансов США, судно M/V Sevan плавает под панамским флагом. Его владельцем числится компания Anka Energy and Logistics Company, зарегистрированная на Маршалловых островах.

С августа по ноябрь 2025 года, как уточняет Министерство финансов, это судно перевезло в Бангладеш внушительный объем иранского пропана и бутана. Общий объем груза составил около 750 000 баррелей.