Статья 42.7 договоров Европейского Союза обязывает государства-члены оказывать взаимную помощь при вооруженной агрессии. Однако на деле этот механизм до сих пор остаётся неясным и требует конкретизации. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Кипре, открыто признала существующие пробелы в системе. Она подчеркнула, что хотя договор ясно указывает на обязанность, он не содержит практических инструкций. "Договор четко не определяет, что происходит, когда и кто что делает", — заявила фон дер Ляйен. Брюссель активно ищет решения, чтобы разработать понятный и эффективный алгоритм действий. В настоящее время ни одно государство не имеет четкого представления о том, как инициировать процедуру помощи и кто должен заниматься координацией.

Кипр под ударом: почему вопрос стал неотложным

Кипр стал ключевым инициатором этих дискуссий, и это не просто так. Будучи страной, не входящей в НАТО, остров полностью зависит от европейских гарантий безопасности. Безопасность Кипра оказалась под серьёзной угрозой с началом конфликта на Ближнем Востоке. В тот период иранские беспилотники совершили атаку на кипрскую территорию. Власти Никосии осознали, что одни лишь юридические декларации не способны защитить от реальных угроз, таких как дроны. Министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос особо отметил, что статья 42.7 — это не просто символическое заявление. Эта статья налагает на остальные 26 стран-членов ЕС юридическое обязательство действовать и реагировать.

Что может включать в себя такая помощь

Потенциальная помощь может охватывать несколько ключевых направлений. Это включает дипломатическое давление на агрессора, оказание технической и медицинской поддержки пострадавшей стороне, а также гражданскую помощь в преодолении последствий. Важно отметить, что военная поддержка, хотя и возможна, не является автоматически обязательной.

Тень НАТО и осторожная позиция Дональда Туска

Государства, имеющие общую границу с Россией, демонстрируют определённый скептицизм. Они опасаются, что новые оборонные инициативы Европейского Союза могут ослабить авторитет НАТО. Для таких стран, как Польша или государства Балтии, статья 5 Североатлантического альянса по-прежнему является "золотой броней" их безопасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил поддержку идее практического применения статьи 42.7, но при этом действует с большой осторожностью. Он настаивает, что укрепление ЕС не должно происходить ценой ослабления НАТО. Высокопоставленный дипломат ЕС, комментируя ситуацию для издания, пояснил: "Это не за счет обязательств, которые государства-члены НАТО имеют перед НАТО. Институты ЕС не имеют никакой роли, если государства-члены не выделят такую роль".

Опыт Франции и актуальные вызовы

Европа уже сталкивалась с необходимостью активации этого пакта. Франция запросила помощь после трагических терактов в Париже в 2015 году. Анализ того опыта выявил значительный хаос, поскольку отсутствовала чёткая координация и было непонятно, кто с кем должен взаимодействовать в первые критические часы. Сегодня вопросы безопасности активно обсуждаются на высшем уровне. К этим важным дискуссиям присоединились канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Кипра Никос Христодулидис. Последний представил лидерам конкретные предложения по реформированию существующего механизма.