Германия готовит флот к Ормузу: корабли отправятся заранее для экономии времени

В мире
Дата публикации: 26.04.2026
BB.LV
Военно-морские силы Германии направят свои корабли в Средиземное море, не дожидаясь официального мандата бундестага на их участие в миссии в Ормузском проливе. Министр обороны Писториус подчеркнул, что такой шаг позволит значительно ускорить развертывание флота в стратегически важном регионе.

Два судна ВМС Германии — минный тральщик и командно-вспомогательное судно — будут переброшены в Средиземное море. Их дальнейшая задача, при получении мандата бундестага, заключается в разминировании Ормузского пролива. Эту информацию министр обороны ФРГ Борис Писториус озвучил в интервью газете Die Rheinische Post в пятницу, 25 апреля.

Министр Писториус подчеркнул: "Наш флот очень хорошо умеет обнаруживать и обезвреживать мины. Именно на этих возможностях мы бы сосредоточились. Мы могли бы заняться этим для содействия свободному и безопасному судоходству, а также навигации в Ормузском проливе".

Однако Писториус уточнил, что ключевым условием для размещения немецких ВМС в этом районе является "прежде всего, прекращение боевых действий". Он также добавил, что развертывание сил в Ормузе потребует от Германии сокращения операций в других регионах, но "в разумных пределах и по согласованию с партнерами".

Решение отправить корабли в Средиземное море до получения мандата бундестага принято с целью "сэкономить время". Министр Писториус пояснил: "Я поступил точно так же, когда речь шла о запуске военно-морской миссии ЕС Aspides в Красном море. Тогда я решил отправить участвующий фрегат в Средиземное море заранее, до принятия решения ЕС и получения мандата бундестага. Это значительно ускорило начало развертывания".

Отвечая на вопрос о сроках получения парламентского мандата, министр выразил уверенность. Он отметил, что депутаты ранее "демонстрировали очень быструю реакцию в подобных вопросах".

Расширение миссии Aspides на Ормузский пролив: мнение Писториуса

С февраля 2024 года Германия, наряду с другими странами Евросоюза, активно участвует в миссии Aspides. Её цель — защита судоходства от нападений проиранских хуситов из Йемена. Несмотря на то, что мандат ЕС охватывает и Персидский залив, корабли стран-участниц пока могут действовать исключительно в Красном море.

В свете этих обстоятельств, Писториус считает "подходящим и вполне осуществимым вариантом" расширение полномочий участников миссии на Ормузский пролив. Министр добавил: "Мандат ООН, безусловно, был бы лучше, но на данный момент это маловероятно".

Блокада Ормузского пролива: последствия конфликта

Военные действия между США, Израилем и Ираном начались 28 февраля с бомбардировок, которые привели к гибели части иранского руководства, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Иран предпринял удары по американским объектам в соседних государствах, что фактически привело к блокировке судоходства в Ормузском проливе. Этот пролив является критически важным маршрутом, через который транспортируется около 20% мировых объемов нефти.

