В преддверии долгожданной встречи президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, Китай совершает символический жест, отправляя двух панд в Соединенные Штаты.

Новые обитатели американского зоопарка

Зоопарк Атланты официально объявил о скором прибытии двух новых жителей. Самец по имени Ping Ping и самка Fu Shuang отправятся в США по соглашению с Китайской ассоциацией охраны дикой природы.

Это новое соглашение призвано заменить предыдущее, срок действия которого завершился в 2024 году. Точные даты прибытия этих очаровательных животных пока остаются в секрете.

Тонкости панд-дипломатии

Передача панд в зоопарки по всему миру давно стала для Китая мощным инструментом, известным как "панд-дипломатия". Эта уникальная практика позволяет Пекину выражать свою позицию на международной арене.

Таким образом, Китай может как поощрять страны, демонстрирующие дружественное отношение, так и выражать недовольство поведением тех, кого он считает неприемлемым.

Исторические примеры панд-дипломатии

В 2024 году США уже становились свидетелями "панд-дипломатии", когда Китай отправил двух панд в Вашингтон. Это произошло после почти годичного перерыва, в течение которого в Национальном зоопарке не было этих животных.

Отказ от продления предыдущего соглашения тогда породил множество домыслов о политических мотивах, хотя официально и Вашингтон, и Пекин отрицали подобные предположения.

Более драматичный случай произошел в январе 2026 года, когда Китай отозвал последних двух панд из Японии. Этот шаг фактически приостановил программу, которая с 1972 года служила ярким символом дружбы между двумя странами.

Причиной такого решения стал острый спор, вызванный заявлением премьер-министра Японии Санаэ Такаичи. Она высказалась о потенциальной возможности отправки японских войск в случае, если Китай предпримет попытку силового захвата Тайваня.