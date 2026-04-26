Климатологи предупреждают: 2026 год может войти в историю как один из самых теплых, предвещая значительное ускорение процессов глобального потепления и новые температурные рекорды.

Начало текущего года уже отметилось необычайно высокими температурами: первые три месяца вошли в четверку самых теплых за всю историю наблюдений. Это произошло вопреки влиянию Ла-Нинья, климатического явления, которое обычно способствует охлаждению планеты.Одновременно с этим, в Арктике был зафиксирован беспрецедентно низкий уровень морского льда, что вызывает серьезную обеспокоенность у ученых.

Риск нового температурного рекорда

Климатические эксперты прогнозируют, что к осени текущего года может развиться мощное явление Эль-Ниньо. Согласно их расчетам, существует примерно 19% вероятность того, что 2026 год побьет все температурные рекорды, став самым жарким в истории наблюдений.

Авторитетный аналитический ресурс Carbon Brief, специализирующийся на климатических исследованиях, проанализировал данные пяти ведущих научных групп. Их прогнозы указывают на то, что 2026 год практически гарантированно войдет в четверку самых теплых лет, а также с высокой долей вероятности займет второе место в этом печальном рейтинге.

Предполагается, что рост температур будет продолжаться на протяжении всего года. Кульминация этого процесса, вероятно, придется на позднюю осень и зиму, когда климатические явления традиционно набирают силу.

Что такое Эль-Ниньо и как его измеряют

Эль-Ниньо представляет собой феномен потепления вод в тропической зоне Тихого океана, оказывающий значительное влияние на глобальные погодные паттерны. Это явление способно провоцировать разрушительные засухи, масштабные наводнения, а также опасные морские тепловые волны и прочие климатические аномалии по всему миру.

Интенсивность Эль-Ниньо традиционно оценивается по температуре поверхности океана в ключевом регионе Ниньо 3.4. Превышение нормы на 0,5 °C уже указывает на наличие Эль-Ниньо, тогда как отклонение более чем на 1,5 °C сигнализирует о сильном явлении, а свыше 2 °C — о так называемом "супер" Эль-Ниньо.

Согласно актуальным прогнозам, температура в регионе может подняться на 2,2 °C выше нормы уже к сентябрю, что соответствует сценарию "супер" Эль-Ниньо. Как правило, подобные экстремальные условия достигают своего пика в период с ноября по январь.

Если этот сценарий воплотится в жизнь, вероятность того, что 2027 год окажется самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений, значительно возрастет.

Новая модель прогнозирования

Тем временем, ученые из Гавайского университета в Маноа разработали инновационную модель, способную предсказывать явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья с опережением до 15 месяцев. Автор исследования, Юйсинь Ван, подчеркнул: "Мы обнаружили, что она может предсказывать Эль-Ниньо и Ла-Нинья на удивление хорошо, с полезной точностью до примерно 15 месяцев вперед".

По мнению Вана, такая возможность долгосрочного прогнозирования предоставляет правительствам и местным сообществам ценный инструмент. Это позволяет заблаговременно подготовиться к потенциальным климатическим рискам и существенно минимизировать их негативные последствия.