NYT сравнила Трампа с героями «Вождя краснокожих»

Дата публикации: 26.04.2026
Обозреватель The New York Times Морин Дауд утверждает, что Дональд Трамп на Ближнем Востоке отступил от разумной стратегии, погрузившись в "кровь и песок". Она сравнивает его с незадачливыми похитителями из рассказа О. Генри.

На Ближнем Востоке Президент Трамп, по мнению обозревателя The New York Times Морин Дауд, отказался от единственно разумной политики. Он вновь погрузился в ситуацию, которую сам пренебрежительно называл "кровью и песком".

В своей колонке, озаглавленной "Трамп, новый заложник Ирана", Дауд проводит яркую и необычную параллель. Она сравнивает американского Президента с двумя незадачливыми мошенниками из знаменитого рассказа О. Генри "Вождь краснокожих".

Эти персонажи похитили девятилетнего сына мэра, рассчитывая получить выкуп в две тысячи долларов. Однако в итоге им пришлось самим доплатить, чтобы избавиться от невыносимого ребенка, который стал для них настоящей обузой.

"Трамп отказался от единственной хорошей ближневосточной политики: избегать миража быстрых побед и снова погружаться в „кровь и песок“, как он пренебрежительно называл это в свой первый срок", — подчеркивает автор.

Когда он баллотировался в 2016 году, Трамп открыто назвал вторжение в Ирак "большой, жирной ошибкой". Он считал, что это действие дестабилизировало Ближний Восток и стоило слишком дорого как в деньгах, так и в человеческих жизнях.

"Но, соблазненный отвратительным Биби (премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. — bb.lv), он попал в кровь и песок", — заключает Морин Дауд, указывая на последствия такого выбора.

