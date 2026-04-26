Вопреки ожиданиям, ценные бумаги крупнейших оборонных корпораций США и Европы резко подешевели. Инвесторы активно избавляются от активов, хотя геополитическая напряженность, включая конфликт на Ближнем Востоке, сохраняется.

В конце февраля, сразу после американских ударов по Ирану, акции таких гигантов, как Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX, L3Harris и General Dynamics, начали стремительно снижаться. Рынок мгновенно отреагировал на производственный кризис, поскольку реальные потребности фронта значительно превосходят текущие мощности заводов.

По оценкам экспертов, за последние два месяца американские военные применили около 1000 ракет "Томагавк" против Ирана. Это количество в 20 раз превышает объем ракет, на которые ВМС США выделили бюджетные средства в текущем году.

Главный инвестиционный директор Grey Value Management Стивен Грей проясняет сложившуюся ситуацию, отмечая: "США расходуют боеприпасы гораздо быстрее, чем мы можем их производить. Оборонные компании могут получить определенную сумму денег авансом, но обычно они не получают прибыли, пока не сделают ставку. Если доставка требует времени, почему цены на акции должны вырасти больше, чем они уже выросли, из-за прибыли, которая не будет реализована годами?"

Парадокс рынка: "Покупай напряженность, продавай войну"

Инвесторы кардинально пересмотрели свои стратегии, и средства начали активно выводиться из оборонных фондов. Например, из фонда iShares US Aerospace & Defense ETF, оцениваемого в 14 миллиардов долларов, было изъято почти 1 миллиард долларов. Капитал теперь направляется в более надежные секторы, такие как энергетика и коммунальные услуги.

Аналитик Melius Research Скотт Микус характеризует происходящее как классическую рыночную динамику: "Это то, что мы называем динамикой "покупай напряженность, продавай войну"". Похожая ситуация наблюдалась в мире во время вторжения в Ирак в 2003 году и после начала широкомасштабного вторжения России на Украину в 2022-м.

Акции Lockheed Martin и RTX, ранее показывавшие годовой рост до 50%, теперь упали на 5-10%.

Трамп обещает 1,5 триллиона, но рынок сомневается

Дональд Трамп выступил с предложением увеличить оборонный бюджет США до 1,5 триллиона долларов к 2027 году. Это на 50% превышает текущие расходы, однако инвесторы не проявляют энтузиазма к покупке акций.

Аналитик Bank of America Рон Эпштейн акцентирует внимание на том, что ключевая проблема заключается не в финансировании, а в производственных мощностях. Заводы просто не способны справиться с возросшей нагрузкой.

Европа тоже теряет позиции

Кризисная волна не обошла стороной и европейский рынок оборонной промышленности. В марте индекс аэрокосмической отрасли Европы от MSCI продемонстрировал падение на 9,2%, что стало худшим результатом за последние пять лет.

Среди компаний, показавших наибольшее снижение, оказались немецкий Rheinmetall с падением на 10%, шведский Saab, потерявший 12%, и чешский CSG, чьи акции обвалились почти на треть.

Аналитики высказывают предположение, что оборонный сектор, возможно, достиг своего пика развития. Производители вооружений сталкиваются с совершенно новой реальностью: современные конфликты требуют массового производства недорогих беспилотников, а не исключительно дорогостоящих ракет.