Писательница Марлен Мартин считает, что общие черты, присущие поколению 1946–1965 годов, не являются поводом для традиционной гордости. Скорее, это своеобразное зеркало, позволяющее узнать ровесников, способных выдержать практически любые испытания. Эти качества сформировались у них под влиянием сложного времени рождения, а не в результате сознательного выбора. Согласны ли вы, что у них есть эти восемь уникальных привычек? Подробности раскрыты в материале «Доктора Питера», а ранее врач-психиатр представила для MSK1.RU детальный анализ поколений XXI века.

1. Умение довольствоваться малым

Когда на столе появлялся ужин, у них даже мысли не возникало заявить: «Я не люблю вареную картошку». Они ели то, что было доступно и что позволял семейный бюджет. Этот принцип распространялся на все сферы жизни.

Учитель всегда считался правым, даже если проявлял деспотизм; одежду носили, даже если она была велика «на вырост»; тесное жилье делили с другими домочадцами, несмотря на отсутствие личного пространства. Так формировалась привычка принимать несовершенные обстоятельства и не требовать их немедленного исправления.

2. Невосприимчивость к скуке

У представителей этого поколения не было никаких гаджетов, поэтому им приходилось развлекать себя самостоятельно, используя свою изобретательность. Некоторые создавали целые миры из обычных палок и тряпочек, другие же включали фантазию и придумывали игры, требующие быстрых ног или простых круглых камушков.

Из кажущейся пустоты свободного времени всегда рождалось что-то совершенно новое и увлекательное. Для современных детей, которые часто жалуются на скуку и ожидают, что родители их развлекут, это умение является навыком, который им никогда не приходилось развивать.

3. Принцип «почини это сам»

Когда в доме что-то выходило из строя, никто даже не помышлял о вызове мастера или выбрасывании вещи. Мужчины уверенно брались за инструменты, а женщины садились за швейную машинку. Сначала всегда пытались справиться своими силами, и если не получалось, пробовали снова. Люди старше 60 лет до сих пор способны самостоятельно прочистить засор, поклеить обои, если позволяет их здоровье, и в целом решить множество бытовых проблем без посторонней помощи.

4. Работа на износ без ощущения подвига

Представители этого поколения могли одновременно работать, воспитывать детей и при этом продолжать учиться. Многие узнавали себя в героине Катерине из фильма «Москва слезам не верит». Они выполняли то, что требовала ситуация, поскольку их так воспитали: усталость не являлась причиной для остановки.

Ты делаешь свою работу, даже если тебе плохо. Кто из современных молодых родителей способен сейчас шить платье для дочки на утренник, если голова раскалывается от сильной мигрени?

5. Дисциплина и тревога в отношении денег

Они умели превратить одну курицу в три полноценных вторых блюда и суп, не считая это каким-то кулинарным искусством. Такая жизнь «впритык» сформировала поколение, которое экономит инстинктивно и копит с почти одержимой настойчивостью.

Эти люди всегда живут с ощущением тревоги по поводу денег. Примечательно, что эта тревога не исчезает полностью, даже когда у них появляется банковский счет.

6. Сохранение отношений вопреки трудностям

Никакие отношения не бывают абсолютно безоблачными, и порой в браке наступает настоящий «ледниковый период». Люди, родившиеся в 1946–1964 годах, предпочитали не обсуждать возникшие проблемы, но и не расставались из-за первой же размолвки.

Они продолжали ужинать вместе, воспитывать детей и просто терпеливо ждали, когда черная полоса закончится. Возможно, некоторым бракам следовало бы завершиться гораздо раньше, но привычка воспринимать трудности как данность, а не как окончательный приговор, помогала им пережить множество кризисов. Можно испытывать гнев и при этом оставаться вместе.

7. Сдержанность в проявлении чувств

Их воспитывали с убеждением, что чувства — это сугубо личная, приватная территория. Недопустимо было плакать на работе, выносить «сор из избы», открыто высказывать обиды или обременять других своими проблемами.

«Сохраняй лицо и будь хладнокровен» — эта привычка учит самообладанию и очень выручает в кризисных ситуациях. Однако, минус такого подхода в том, что постоянное сдерживание эмоций может привести к серьезным психологическим проблемам. Современной молодежи это сложно понять, ведь они привыкли говорить обо всем вслух и считают такой подход правильным.

8. Присутствие на рабочем месте любой ценой

В их понимании, больничный лист предназначался лишь для тех, кто упал и физически не мог встать; в остальных случаях достаточно было выпить таблетку — и снова в бой! Они выходили на работу с высокой температурой и сильными болями в животе во время ПМС, выполняли свои обязанности с сердцем, разрывающимся от горя.

«Быть на месте» — это был негласный закон для данного поколения. Такая установка сделала их невероятно надежными и незаменимыми. Кроме того, это приучило их с подозрением относиться к тем, кто позволял себе то, на что они сами никогда бы не решились. К сожалению, в отличие от молодежи, они до сих пор не осознают, что отдых — это жизненная необходимость, а не проявление слабости.

Основные поколения по годам рождения (общепринятая классификация)

«Молчаливое» поколение (1928–1945 г.) ценит закон, порядок и трудолюбие. Беби-бумеры (1946–1964 г.) отличаются оптимизмом, коллективизмом и командным духом.

Поколение X (иксы) (1965–1980 г.) характеризуется самостоятельностью, индивидуализмом и адаптивностью. Поколение Y (миллениалы) (1981–1996 г.) тесно связано с цифровыми технологиями, ценит свободу и находится в поиске смысла.

Поколение Z (зумеры) (1997–2012 г.) — это «цифровые туземцы», для которых важны ментальное здоровье и осознанность. Поколение Альфа (с 2013 г.) представляет собой детей технологического прогресса, погруженных в виртуальную реальность.