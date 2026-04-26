25 апреля 2026 года.

Американский экономист Джеффри Сакс настойчиво предостерегает Соединенные Штаты от возобновления военных операций против Ирана. Он подчеркивает, что такие действия неизбежно приведут к неконтролируемой эскалации, способной разжечь мировую войну. По мнению Сакса, если удары по иранской территории возобновятся, исламская республика ответит "очень решительно и очень быстро".

В интервью журналисту Такеру Карлсону Сакс прямо заявил: "Нам следует избежать возобновления бомбардировок и военных действий. Есть очень реальная возможность не допустить этого." Он добавил, что существует и другой, крайне опасный сценарий: "Есть еще один вариант — это неконтролируемая эскалация до полномасштабной войны, которая превратится в региональную войну, а затем может стать мировой войной".

Экономист особо отметил, что с момента начала текущего конфликта 28 февраля стало очевидно: весь регион Персидского залива, включая Израиль, крайне уязвим перед потенциальными ракетными ударами со стороны Ирана.