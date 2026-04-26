Опасность мировой войны: американский экономист Джеффри Сакс предостерегает от ударов по Ирану

Дата публикации: 26.04.2026
Американский экономист Джеффри Сакс бьет тревогу: возобновление военных операций США против Ирана может привести к неконтролируемой эскалации и глобальной войне. Это серьезное предостережение было озвучено 25 апреля 2026 года.

Американский экономист Джеффри Сакс настойчиво предостерегает Соединенные Штаты от возобновления военных операций против Ирана. Он подчеркивает, что такие действия неизбежно приведут к неконтролируемой эскалации, способной разжечь мировую войну. По мнению Сакса, если удары по иранской территории возобновятся, исламская республика ответит "очень решительно и очень быстро".

В интервью журналисту Такеру Карлсону Сакс прямо заявил: "Нам следует избежать возобновления бомбардировок и военных действий. Есть очень реальная возможность не допустить этого." Он добавил, что существует и другой, крайне опасный сценарий: "Есть еще один вариант — это неконтролируемая эскалация до полномасштабной войны, которая превратится в региональную войну, а затем может стать мировой войной".

Экономист особо отметил, что с момента начала текущего конфликта 28 февраля стало очевидно: весь регион Персидского залива, включая Израиль, крайне уязвим перед потенциальными ракетными ударами со стороны Ирана.

