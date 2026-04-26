В условиях острой необходимости Соединенные Штаты приступили к масштабной операции по очистке Ормузского пролива. Для нейтрализации иранских мин Пентагон активно задействует передовые подводные беспилотники, однако путь к полной безопасности оказался непростым.

Соединенные Штаты оказались в крайне уязвимом положении из-за того, что большая часть их специализированных минных тральщиков была выведена из строя. ВМС США переживают непростой переходный период, активно внедряя в свою стратегию новейшие морские дроны.

Принцип работы беспилотного разминирования

Корабли больше не отправляются на минные поля без предварительной разведки, ведь теперь первую волну обследования формируют именно беспилотники. Такой подход позволяет составить максимально детализированную карту морского дна.

Поиск мин осуществляется многоступенчато с использованием различных типов беспилотников. Подводные дроны-торпеды перемещаются по заранее определенной сетке, а их высокоразрешающие гидролокаторы тщательно сканируют и "фотографируют" морское дно.

Надводные дроны, в свою очередь, буксируют сонары, проходя через самые узкие и труднодоступные участки пролива. Кроме того, вертолеты с помощью специальных датчиков активно ищут мины, которые дрейфуют близко к поверхности воды.

Несмотря на активное использование дронов, Пентагон вынужден прибегать к помощи проверенной "старой гвардии". Недавно в океане были замечены два корабля класса "Мстители" – USS Chief и USS Pioneer, которые экстренно направляются из Юго-Восточной Азии на Ближний Восток.

Продолжительность операции по разминированию Ормузского пролива

Согласно разведывательным данным, Иран разместил в проливе как минимум десять мин. Однако ряд экспертов полагает, что их количество значительно больше, и каждую из них необходимо не только обнаружить, но и полностью уничтожить.

Просто найти мину – это лишь первый шаг, ведь ее обезвреживание требует значительно больше времени и усилий. Операторы применяют дистанционно управляемых роботов, которые либо взрывают мины прямо на месте, либо пробивают их корпус.

После этого группы обезвреживания боеприпасов (EOD) приступают к ручной расчистке обломков, что критически важно для безопасного прохода танкеров. Пентагон уже проинформировал Конгресс о возможных сроках, предупредив, что операция может занять до шести месяцев.