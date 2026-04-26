Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил глубокую обеспокоенность по поводу явного расхождения между заявлениями США о стремлении к миру и их реальными действиями. Его позицию озвучивает издание Press TV.

Противоречивая политика Вашингтона

Президент Ирана Масуд Пезешкиан вновь акцентировал внимание на противоречии между действиями Соединенных Штатов и их публичными заявлениями о желании дипломатического урегулирования. Об этом сообщает Press TV. В беседе с президентом Пакистана иранский лидер подчеркнул, что Вашингтон продолжает усиливать давление на Тегеран, несмотря на декларируемую готовность к диалогу. Подобная двойственная политика, по его убеждению, лишь препятствует разрешению текущей ситуации.

Призыв к снятию блокады

Пезешкиан настоятельно призвал США устранить все барьеры, мешающие конструктивному диалогу. В качестве ключевого шага он назвал немедленную отмену блокады Ормузского пролива.

Ситуация в Ормузском проливе

Несмотря на продленное на прошлой неделе перемирие между США и Ираном, ситуация с судоходством в проливе остается крайне напряженной. Ежедневно через Ормузский пролив проходит всего пять кораблей, что резко контрастирует с доконфликтным показателем в 130 судов в сутки.

Отказ Ирана от «максималистских требований»

25 апреля агентство Reuters, ссылаясь на пакистанский дипломатический источник, сообщило о решительном отказе Ирана от «максималистских требований» США. Эти требования были выдвинуты в ходе мирных переговоров, проходивших в Исламабаде. Источник уточнил, что глава МИД Аббас Арагчи четко изложил «принципиальные позиции» своей страны премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу и другим высокопоставленным лицам. После этого Арагчи и его делегация покинули Исламабад.