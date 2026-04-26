Роковое место: гостиница, где стреляли в Дональда Трампа, уже фигурировала в покушении на другого президента США

Дата публикации: 26.04.2026
Изображение к статье: Роковое место: гостиница, где стреляли в Дональда Трампа, уже фигурировала в покушении на другого президента США

Как мы уже писали, мужчина с дробовиком, пистолетом и несколькими ножами ворвался на контрольно-пропускной пункт Секретной службы в отеле Washington Hilton, ранив федерального сотрудника и вынудив президента США Дональда Трампа и членов его кабинета покинуть бальный зал, где проводился ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Согласно полученной информации, 45 лет назад - в марте 1981 года возле этой же гостиницы было совершено покушение на президента Рональда Рейгана – он получил огнестрельное ранение, пострадали ещё трое человек.

Нападавший – Джон Хинкли – был признан невменяемым и впоследствии освобождён из психиатрической больницы.

В свою очередь, напомним, что в июле 2024 года во время митинга в Батлере (штат Пенсильвания) на Трампа было уже совершено покушение. Одна из пуль прошла в нескольких миллиметрах от головы президента, задев ухо. Погиб один человек, ещё двое получили ранения, а стрелок был убит.

Подробнее о том, что случилось вчера в США мы писали здесь https://bb.lv/statja/v-mire/2026/04/26/na-prieme-s-trampom-proizosla-strelba

