На ежегодной Севильской ярмарке произошел страшный инцидент: аттракцион с посетителями внезапно обрушился. В результате происшествия несколько человек, включая детей, получили травмы.
В испанской Андалусии, на территории парка развлечений, произошел шокирующий инцидент: аттракцион с людьми внезапно обрушился. Несколько посетителей получили серьезные травмы, а видеозаписи происшествия быстро распространились в социальных сетях.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, как катапульта для банджи-джампинга с пассажирами взмывает в воздух. В момент активного раскачивания трос неожиданно оборвался, и сиденья с огромной скоростью рухнули на землю.
На других видеозаписях запечатлены пассажиры, лежащие на земле рядом с аттракционом в ожидании медицинской помощи. Этот трагический случай произошел на ежегодной Севильской ярмарке, где, как сообщает издание Daily Mail, «В результате инцидента, произошедшего на ярмарке, четыре человека, включая двух детей, получили травмы».
Оставить комментарий