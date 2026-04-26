На ежегодной Севильской ярмарке произошел страшный инцидент: аттракцион с посетителями внезапно обрушился. В результате происшествия несколько человек, включая детей, получили травмы.

В испанской Андалусии, на территории парка развлечений, произошел шокирующий инцидент: аттракцион с людьми внезапно обрушился. Несколько посетителей получили серьезные травмы, а видеозаписи происшествия быстро распространились в социальных сетях.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как катапульта для банджи-джампинга с пассажирами взмывает в воздух. В момент активного раскачивания трос неожиданно оборвался, и сиденья с огромной скоростью рухнули на землю.

На других видеозаписях запечатлены пассажиры, лежащие на земле рядом с аттракционом в ожидании медицинской помощи. Этот трагический случай произошел на ежегодной Севильской ярмарке, где, как сообщает издание Daily Mail, «В результате инцидента, произошедшего на ярмарке, четыре человека, включая двух детей, получили травмы».