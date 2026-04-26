В ближайшем окружении президента США Дональда Трампа все чаще звучат разговоры о госсекретаре Марко Рубио как о серьезном кандидате на президентских выборах 2028 года. Эту информацию раскрыло авторитетное издание Politico.

Его позиции заметно укрепились благодаря активной работе по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Непоколебимая преданность Трампу также сыграла ключевую роль в росте его влияния.

Источники, близкие к американской администрации, открыто называют госсекретаря «целесообразным выбором» в качестве потенциального преемника Трампа. Это подчеркивает его растущий вес в политических кругах.