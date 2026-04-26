Противостояние с Ираном открывает для США возможность получить значительную прибыль и стратегические преимущества благодаря так называемому закону о призовых судах. Этот правовой механизм не использовался со времен Второй мировой войны, но теперь вновь становится актуальным.

Однако, как отмечает Forbes, есть важный нюанс: подобным удобным моментом могут воспользоваться не только Соединенные Штаты. Закон о призовых судах представляет собой свод морского права и правил вооруженных конфликтов, регулирующий захват нейтральных или вражеских торговых судов.

Он применяется исключительно к гражданским торговым судам, в отличие от военных кораблей или самолетов противника, которые автоматически считаются военной добычей после захвата. Важно отметить, что действие этого закона ограничено периодом вооруженного конфликта.

Forbes приводит конкретный пример применения этого закона: 19 апреля США захватили иранское судно M/V Touska, которое нарушило американскую блокаду иранских портов. После задержания суда могут быть доставлены в порт, находящийся под контролем воюющей стороны, для тщательного осмотра и рассмотрения дела в призовом суде.

Именно этот суд должен установить законность захвата. В случае положительного решения, судно и его груз признаются призом, а право собственности переходит к захватившему государству.

В Соединенных Штатах федеральные окружные суды обладают юрисдикцией призовых судов, однако подобные судебные инстанции не создавались с 1956 года. Если же разрешение спора оказывается невозможным, государство вправе уничтожить захваченное судно, предварительно обеспечив максимальную безопасность для пассажиров и экипажа.

Последствия применения закона

Вероятно, Соединенные Штаты стремятся продемонстрировать своим оппонентам решимость агрессивно отстаивать свои права в качестве воюющей стороны в морских конфликтах. Активация закона о призовых судах также послужила бы ясным предупреждением для нейтральных торговых судов, направляющихся в иранские порты, о недопустимости нарушения американской блокады в любой точке мира.

Законодательство о призах может оказаться весьма эффективным инструментом для США в потенциальном будущем конфликте с Китаем. Пекин активно развивает свой торговый флот, создавая суда двойного назначения, способные выполнять и военные задачи.

Китай обладает крупнейшим в мире торговым флотом по тоннажу и критически зависит от морских поставок энергоносителей и сырья. Призовое законодательство позволит захватывать китайские торговые суда, где бы они ни находились, за пределами нейтральных вод.

Однако возрождение законов о призах и добыче способно оказать существенное влияние на дальнейшее развитие конфликта. Forbes указывает, что Иран может начать использовать терминологию "приз" и "добыча" при перехвате судов, что значительно усложнит информационную кампанию США по обоснованию законности своих действий.

Применение призового права в текущем противостоянии между Соединенными Штатами и Ираном также открывает Китаю перспективу использовать аналогичные законы против США в случае возможного военного столкновения. Это создает прецедент, который может быть обращен против самих инициаторов.

Война США в Иране: ключевые аспекты

После более чем месяца интенсивных боевых действий, Иран и США, при посредничестве Пакистана, в начале апреля достигли соглашения о двухнедельном перемирии. Впоследствии Соединенные Штаты продлили этот режим на неопределенный срок.

Однако в настоящее время надежды на дипломатический прорыв в конфликте постепенно угасают, поскольку переговорный процесс зашел в тупик. Тегеран и Вашингтон демонстрируют минимальную готовность к смягчению своих позиций и условий.

Кроме того, стороны инициировали двойную блокаду Ормузского пролива. Иран с самого начала конфликта атакует любые суда, пытающиеся пройти этим маршрутом без его разрешения.

Со своей стороны, США с 13 апреля ввели собственную морскую блокаду иранских портов, активно перехватывая корабли, направляющиеся в Иран или покидающие его.