Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер выступил с резкой критикой правительственных инициатив, направленных на увеличение числа добровольцев в вооруженных силах. Он убежден, что единственным по-настоящему эффективным решением для Германии является незамедлительное введение обязательной военной службы. Об этом политик заявил в интервью изданию Bild.

Разногласия по вопросу воинской повинности

Правительство Германии, в состав которого входит и партия Зёдера ХСС, до сих пор не смогло прийти к единому мнению относительно возвращения воинской повинности. Напомним, что обязательная военная служба была отменена в 2011 году во времена канцлера Ангелы Меркель.

В настоящее время действуют меры, позволяющие проходить военную службу на добровольных началах. Кроме того, правительство приняло решение рассылать анкеты всем 18-летним мужчинам, которые обязаны их заполнить и вернуть.

Однако власти уже дали понять, что если количество добровольцев не достигнет желаемого уровня, то обязательная военная служба все же может быть введена. Зёдер подчеркнул свою позицию: "Для нас все очень ясно: если Бундесвер должен стать крупнейшей армией в Европе, то без обязательной военной службы не обойтись".

Аргументы в пользу обязательной службы

По мнению премьер-министра Баварии, полагаться только на добровольцев недостаточно для обеспечения национальной безопасности. Он заявил: "Только с помощью добровольцев мы не сможем обеспечить необходимую безопасность, в которой нуждается наша страна. А безопасность является предпосылкой свободы".

Маркус Зёдер настаивает на том, что обязательная военная служба должна быть введена в Германии как можно скорее. Его позиция перекликается с амбициозными планами Министра обороны Бориса Писториуса.

Стратегические цели Бундесвера

Министр обороны Борис Писториус стремится значительно увеличить количество действующих военнослужащих, доведя их численность с 70 до 200 тысяч человек. 22 апреля Писториус представил первую в истории Бундесвера военную стратегию.

Эта стратегия нацелена на превращение немецкой армии в самую сильную в Европе. Такие меры принимаются на фоне возрастающей угрозы со стороны России, что делает вопрос обороноспособности особенно актуальным.