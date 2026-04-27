Иран предложил США разблокировать Ормузский пролив и завершить войну, перенеся переговоры по ядерной программе Тегерана на более позднюю стадию. Об этом сообщает в понедельник, 27 апреля, онлайн-издание Axios со ссылкой на двух неназванных осведомленных собеседников.

Дипломатия зашла в тупик, а в иранском руководстве нет единого мнения о возможности пойти на уступки в вопросе о ядерной программе Тегерана, следует из публикации. "Предложение Ирана позволило бы обойти эту проблему на пути к более быстрому заключению сделки", - констатируют журналисты. "Однако снятие блокады (с Ормузского пролива. - Ред.) и окончание войны лишило бы президента США Дональда Трампа рычага давления на любых будущих переговорах, имеющих целью добиться, чтобы Иран перенес (в одну из зарубежных стран. - Ред.) свои запасы обогащенного урана и прекратил его обогащение", - добавляют авторы.

По словам трех неназванных американских чиновников, на которых ссылается Axios, Трамп намерен провести 27 апреля с руководством своей команды в сфере национальной безопасности и иностранных дел совещание на тему Ирана. Один из собеседников издания указал, что на этой встрече будут обсуждать зашедшие в тупик переговоры и возможные последующие шаги.

Телеканал Al Mayadeen: Иран предложил США разбить переговоры на три этапа

По данным панарабского спутникового телеканала Al Mayadeen, Иран предложил США разбить переговоры на три этапа. На первом должна быть достигнута договоренность о прекращении войны и предоставлении гарантий для Ирана и Ливана. Второй включает вопросы управления Ормузским проливом, а третий будет посвящен иранской ядерной программе. Как передал Al Mayadeen, Тегеран отказывается обсуждать последний пункт, пока не будет достигнуто соглашение по двум предыдущим.

Отмена визита Уиткоффа и Кушнера в Пакистан

Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News 26 апреля дал понять, что намерен продолжать блокаду Ормузского пролива, из-за которой экспорт нефти Ираном оказался перекрыт, в надежде, что это заставит Тегеран пойти на уступки в течение ближайших нескольких недель.

В том же интервью Трамп заявил, что переговорщики от США больше не полетят в Пакистан на переговоры по Ирану. Отправка переговорщиков в Пакистан отнимает много времени, аргументировал американский лидер. "Если они захотят, мы можем поговорить, но мы не будем отправлять людей в дорогу на 18 часов, чтобы встретиться", - резюмировал американский президент.

Днем ранее он отменил анонсированную поездку своих переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад, где в конце апреля должен был состояться очередной раунд переговоров США с Ираном. В тот же день глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи, представляющий страну на переговорах, покинул Пакистан.

Арагчи встретится в Москве с Путиным

Между тем агентство Reuters 27 апреля со ссылкой на иранские СМИ сообщило, что Арагчи собирается посетить Россию, где он обсудит с российскими партнерами "двусторонние отношения и региональные вопросы, включая ирано-американский конфликт". Посольство Ирана в свою очередь уточнило, что Арагчи прилетит Москву на консультации, которые будут посвящены ходу переговоров с США, прекращению огня и другим "событиям вокруг конфликта" с США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил, что Арагчи встретится в том числе с Владимиром Путиным.