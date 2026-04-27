Дональд Трамп в ярости отвергает обвинения стрелка: «Я не насильник!»

В мире
Дата публикации: 27.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп в ярости отвергает обвинения стрелка: «Я не насильник!»

Президент США Дональд Трамп категорически опроверг шокирующие обвинения, выдвинутые против него мужчиной, совершившим покушение во время важного ужина корреспондентов в Вашингтоне.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решительно отбросил все обвинения, которые были выдвинуты против него человеком, совершившим покушение. Эти заявления прозвучали в эфире популярной программы «60 минут» на телеканале CBS News.

"Меня связали с вещами, которые не имеют ко мне никакого отношения. Меня полностью оправдали... Да, он это написал. Но я – не насильник. Я никого не насиловал. Я читал этот манифест. Он больной человек".

Шокирующие детали

Ранее в средствах массовой информации был обнародован манифест стрелка. Этот человек совершил покушение на Президента Трампа и нескольких членов его администрации во время торжественного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома. В своем послании он прямо заявил, что «больше не готов позволять педофилу, насильнику и предателю марать мои руки своими преступлениями».

