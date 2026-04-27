Глобальные военные расходы в прошлом году достигли почти 2,9 триллиона долларов, что стало уже 11-м годом роста подряд, говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Три страны с наибольшими расходами — США, Китай и Россия — в совокупности потратили 1,48 триллиона долларов, что составляет чуть более половины мировых расходов.

Расходы по сравнению с 2024 годом выросли на 2,9%, несмотря на снижение в США, где траты остаются крупнейшими в мире.

Снижение расходов в США было с лихвой компенсировано ростом в Европе и Азии на фоне «ещё одного года войн и растущей напряжённости», отметил исследователь Лоренцо Скараццато.

США потратили 954 миллиарда долларов, что на 7,5% меньше, чем в 2024 году, главным образом из-за отсутствия утверждённой новой финансовой военной помощи Украине.

Однако ожидается, что это снижение будет временным, поскольку Конгресс США утвердил расходы более чем на триллион долларов на 2026 год, которые в 2027 году могут вырасти до 1,5 триллиона долларов, если будет принят бюджетный проект президента США Дональда Трампа.

Основным драйвером глобального роста стала Европа, включая Россию и Украину, где расходы увеличились на 14%, достигнув 864 миллиардов долларов.

«Это обусловлено двумя основными факторами. Первый — продолжающаяся война на Украине, второй — сокращение вовлечённости США в Европе», — пояснил Скараццато.

США «подталкивают Европу к тому, чтобы она больше заботилась о собственной обороне», — отметил исследователь.