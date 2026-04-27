В рамках масштабных маневров индонезийский флот превратил бывший немецкий десантный корабль в мишень, поразив его мощной французской противокорабельной ракетой Exocet.

Военно-морские силы Индонезии провели впечатляющие учения в Яванском море, кульминацией которых стало потопление списанного десантного корабля. Об этом событии сообщает издание Naval News, подчеркивая масштабность проведенных маневров.

Корабль, выбранный в качестве мишени, носил название Teluk Hading и принадлежал к классу Frosch. Индонезия приобрела его у Германии в 1990-х годах в рамках крупной сделки на сумму 482 миллиона долларов.Его служба завершилась в 2024 году после серьезного пожара, произошедшего в водах Южного Сулавеси, что привело к выводу судна из состава флота. Уничтожение корабля было осуществлено противокорабельной ракетой Exocet MM40 Block 3 французского производства.

Эта мощная ракета была запущена с фрегата класса SIGMA 10514 I Gusti Ngurah Rai, демонстрируя боевые возможности индонезийского флота.

Портал "Милитарный" также сообщил о другом важном эпизоде учений. Один из скоростных катеров Индонезийского флота успешно запустил ракету китайского производства C-705.

Целью для этой ракеты стала наземная позиция на острове Пулау Гундул. Этот остров уже использовался как полигон в декабре 2024 года, когда ВМС Индонезии впервые применили ракету Exocet для удара по суше.Примечательно, что эти учения стали вторым публично известным случаем, когда индонезийский флот использовал противокорабельные ракеты для поражения наземных целей. Это подчеркивает расширение тактических возможностей флота.

Корветы класса Frosch: подробный обзор

Этот класс десантных кораблей включает две основные модификации, каждая из которых имеет свои особенности. Проект 108, известный как Frosch I, представляет собой стандартный средний десантный корабль.

В то же время, проект 109, или Frosch II, разработан как корабль боевого обеспечения. Оба проекта играли важную роль в военно-морских операциях.Корабли Frosch I отличаются длиной в 98 метров, шириной 11,1 метра и осадкой 2,8 метра. Их полное водоизмещение достигает примерно 1 950 тонн.Энергетическая установка этих судов состоит из двух дизельных двигателей общей мощностью 5 000 лошадиных сил, работающих на два вала. Это обеспечивает им необходимую маневренность и скорость.

Проект Frosch II немного компактнее: его длина составляет 90,7 метра, ширина 11,1 метра, а осадка – 2,8 метра. Полное водоизмещение этих кораблей около 1 700 тонн.Силовая установка также включает два дизельных двигателя, но их мощность несколько меньше – 4 408 лошадиных сил на два вала. Обе модификации способны развивать скорость до 18 узлов.

Экипаж каждого корабля, независимо от модификации, состоит из 46 человек. Грузоподъемность проекта 108 достигает 600 тонн, тогда как проект 109 способен перевозить до 650 тонн.

Все корабли оснащены краном грузоподъемностью 5 тонн, удобно расположенным в средней части корпуса. Это значительно упрощает погрузочно-разгрузочные работы.

Изначальное вооружение включало две спаренные 57-мм артиллерийские установки АК-725. Для проекта 108 дополнительно предусматривались две спаренные 30-мм установки АК-230.

Проект 109, в свою очередь, оснащался двумя спаренными 25-мм автоматическими пушками 2М-3. Некоторые корабли проекта 108 также получили две 40-ствольные пусковые установки для 122-мм реактивных снарядов.Обе версии кораблей были оборудованы радиолокационной системой управления огнем Muff Cob. Эта система повышала точность и эффективность применения вооружения.

Модернизация вооружения Индонезии

Авторы публикации напомнили, что Индонезия провела значительное перевооружение своих кораблей. В частности, проект 108 получил одну 40-мм пушку Bofors L/60.Также на этих кораблях были установлены две спаренные 37-мм установки V-11 и две спаренные 25-мм пушки 2М-3. Эти изменения существенно усилили их огневую мощь.Корабли проекта 109 также прошли модернизацию. Они были переоснащены двумя спаренными 37-мм установками V-11 и двумя спаренными 25-мм пушками 2М-3.