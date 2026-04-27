Иран предложил США разблокировать Ормузский пролив и прекратить войну, отложив переговоры по ядерной программе Тегерана на более поздний этап, сообщает американское интернет-издание «Axios» со ссылкой на осведомлённые источники, пишет ЛЕТА со ссылкой на DW.

Дипломатия зашла в тупик, и в руководстве Ирана нет единого мнения относительно возможности уступок по вопросу ядерной программы, говорится в публикации.

«Предложение Ирана позволило бы обойти эту проблему на пути к более быстрому заключению соглашения», — отмечает «Axios».

«Однако отмена блокады [Ормузского пролива] и прекращение войны лишили бы президента США Дональда Трампа рычагов давления в любых дальнейших переговорах, направленных на то, чтобы Иран переместил свои запасы обогащённого урана за пределы страны и прекратил его обогащение», — говорится в публикации.

Как сообщили американские чиновники, Трамп в понедельник планирует провести совещание по теме Ирана с руководством своей команды по национальной безопасности и внешней политике.

На встрече будут обсуждаться зашедшие в тупик переговоры и возможные дальнейшие шаги, сообщил один из источников «Axios».

Согласно информации базирующегося в Ливане телеканала «Al Mayadeen», Иран предложил США разделить переговоры на три этапа.

На первом этапе должно быть достигнуто соглашение о прекращении войны и предоставлении гарантий Ирану и Ливану.

Второй этап включал бы вопросы управления Ормузским проливом, а третий был бы посвящён ядерной программе Ирана.

Как сообщает «Al Mayadeen», Тегеран отказывается обсуждать последний пункт, пока не будет достигнута договорённость по первым двум.

Трамп в интервью телеканалу «Fox News» в воскресенье дал понять, что намерен продолжать блокаду Ормузского пролива, из-за чего экспорт иранской нефти остаётся заблокированным, в надежде, что это заставит Тегеран пойти на уступки в ближайшие недели.