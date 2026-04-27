Пенсионный вопрос в Германии уже давно вызывает бурные дискуссии, но на этой неделе канцлер Фридрих Мерц лично вновь обострил эту тему, как сообщает Deutsche Welle. Выступая на мероприятии Ассоциации немецких банков в Берлине, Мерц заявил: "Само по себе государственное пенсионное страхование, в лучшем случае, обеспечит лишь базовый уровень защиты в старости. Этого уже не хватит для обеспечения уровня жизни в долгосрочной перспективе".

По мнению канцлера Германии, для решения этой проблемы крайне важны дополнительные накопительные механизмы. Он подчеркнул необходимость развития пенсионных накоплений на рабочем месте и частных сбережений. Мерц добавил: "И в гораздо большем объеме, чем у нас есть сейчас, что в значительной степени основано на добровольном участии".

В статье указывается, что такой подход подразумевает усиление роли акций и других инвестиционных инструментов в пенсионных накоплениях. Однако это довольно спорная стратегия, ведь фондовый рынок известен своей волатильностью. Сегодняшние доходы легко могут обернуться завтрашними потерями, и наоборот.

Интересно, что министр труда Барбель Бас, представляющая Социал-демократическую партию, немедленно выступила с резкой критикой заявлений канцлера. Она подчеркнула, что Мерц "создал впечатление, будто люди теперь должны заботиться о своем обеспечении самостоятельно". По мнению Бас, многие граждане истолковали слова Мерца как сигнал о том, что они "даже не будут получать достойную пенсию".

"Спор между ХДС и социал-демократами по поводу пенсий может стать предвестником того, что вскоре может вызвать еще больший резонанс. Ведь назначенная коалицией комиссия по вопросам пенсий должна представить свои рекомендации до конца июня", – отмечается в публикации.

Издание также сообщило, что низкая рождаемость в Германии, как и во многих других государствах, влечет за собой серьезные финансовые проблемы. Все меньше трудоспособных граждан вносят средства в государственную пенсионную систему, в то время как число пенсионеров неуклонно увеличивается.

Отмечается, что если анализировать размер пенсии относительно общего дохода после уплаты налогов и социальных взносов, Германия находится на среднем уровне с показателем 53%. Это существенно ниже среднего значения по ОЭСР, которое достигает 61%.

Примечательно, что в других крупных европейских странах, например, во Франции и Италии, этот показатель значительно выше. Там он варьируется от 70% до почти 80%.

"Однако существуют еще большие отклонения как в сторону снижения, так и в сторону повышения. В Эстонии, Литве и Ирландии уровень государственной пенсии в некоторых случаях не превышает 40%. В Нидерландах, Португалии и Турции он более чем вдвое выше – свыше 90%", – сообщается в статье.

В Германии средний возраст выхода на пенсию составляет чуть более 64 лет, что почти на три года раньше установленного законом возраста для рожденных в 1964 году и позднее. Важно отметить, что ранний выход на пенсию, как правило, ведет к уменьшению размера выплат.

"В некоторых странах люди уже обязаны работать до 67 лет. Среди них – США и Япония, первая и четвертая по величине экономики мира", – информирует издание.

Уровень взносов в государственную пенсионную систему демонстрирует значительные различия по всему миру. Согласно данным ОЭСР, во Франции он достигает около 30% от дохода, а в Италии – целых 33%. В Германии этот показатель существенно ниже среднего, составляя 18,6%, при этом взнос равномерно делится между работником и работодателем.

"Одной из проблем, которая все больше привлекает внимание, является бедность в пожилом возрасте. В Германии риск особенно высок для тех, кто мало зарабатывал в течение трудовой жизни и едва смог отложить деньги на частные пенсионные накопления", – поясняет издание.

Интересно, что жители бывшей коммунистической Восточной Германии долгое время получали существенно меньшие пенсии, несмотря на их трудовой стаж. Полное выравнивание с западными стандартами завершится лишь в 2025 году, спустя 35 лет после объединения страны.

Пенсии в Европе: что известно

Ранее агентство УНИАН сообщало, что средняя пенсия в Германии достигает 1500 евро в месяц, при этом расходы на проживание составляют примерно половину этой суммы. Коммунальные платежи редко превышают 350 евро, причем отопление занимает значительную долю. В Германии также функционирует развитая система социального обеспечения для одиноких пенсионеров, позволяющая супругу получать около 55–60% от выплат умершего партнера.

В статье также представлены данные о пенсионных выплатах и расходах в других европейских странах. Кроме того, мы сообщали о результатах недавнего исследования аналитического центра Datapulse. Оно показало, что в Германии государственная пенсия покрывает лишь две трети основных потребностей пожилых граждан. Отмечается, что среднестатистическому домохозяйству не хватает почти 10 000 евро в год для поддержания привычного уровня жизни.

Аналитики Datapulse включили Германию в список "стран с дефицитом", где пенсионные выплаты недостаточны для комфортного существования. Примечательно, что Австрия и Нидерланды показали более высокие результаты, опередив Германию.

Самые высокие пенсии в Европе выплачиваются в Люксембурге. Дания и Норвегия также предлагают значительные выплаты, превышающие 30 000 евро.