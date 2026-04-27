Кто заменит Гутерреша: в ООН оценили шансы главных кандидатов 0 289

В мире
Дата публикации: 27.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кто заменит Гутерреша: в ООН оценили шансы главных кандидатов

В Нью-Йорке прошли многочасовые слушания, в ходе которых основные кандидаты на пост Генерального секретаря ООН представили свои видения будущего организации.

Как сообщило информационное агентство Reuters, на замену Антонио Гутеррешу претендуют Рафаэль Гросси (Аргентина), возглавляющий МАГАТЭ, Мишель Бачелет (Чили), Ребека Гринспан (Коста-Рика) и Маки Салл (Сенегал). В ходе собеседований кандидаты ответили на вопросы делегаций, направленные на оценку их пригодности для роли главного дипломата мира.

Рафаэль Гросси в своем выступлении открыто признал наличие "огромных сомнений" в способности ООН решать современные глобальные проблемы. Он подчеркнул потерю организацией легитимности на мировой арене и заявил о необходимости личного присутствия главы ООН в зонах конфликтов. По данным пресс-релиза Генеральной Ассамблеи ООН, все кандидаты подтвердили приверженность трем столпам организации: международной безопасности, правам человека и содействию развитию.

Мишель Бачелет, дважды занимавшая пост президента Чили, сделала акцент на необходимости диалога и физического присутствия генсека "на местах" для предотвращения кризисов. В то же время Ребека Гринспан заявила о готовности ООН к институциональным рискам, отметив, что организации не хватало смелости брать на себя ответственность в периоды международных потрясений.

