На встрече министров сообщения стран Балтии, которая пройдет с 18 по 19 мая в Таллинне, планируется обсудить возможность отказа от сезонного перевода часов, сообщили в Министерстве сообщения.

Министерство получило письмо от министра транспорта и связи Литвы с вопросами, которые планируется рассмотреть на встрече министров сообщения трех стран Балтии, в том числе о позиции транспортной отрасли в связи с возможным отказом от сезонного перевода часов, сообщили в министерстве.

По данному вопросу Минсообщения тесно координирует свои действия с Министерством экономики, в компетенцию которого входит принятие решений о переводе времени в Латвии.

Министру сообщения Атису Швинке важно выяснить мнение отрасли, однако в ходе дискуссий в Таллинне он выразит общую национальную позицию Латвии, согласованную на межведомственном уровне, подчеркнули в министерстве.

Ранее в Минэкономики сообщили, что Латвия в целом поддерживает отказ от сезонного перевода часов и после принятия нормативного регулирования готова перейти на летнее время.

В министерстве объяснили, что данная позиция была утверждена на заседании Кабинета министров 19 февраля 2019 года.

В то же время, прежде чем принимать решения, странам Балтии и их ближайшим соседям следует достичь соглашения о выборе часового пояса, который будет установлен в качестве основного времени после отмены сезонного перевода часов, отметили в Минэкономики.

В министерстве указали, что перед принятием решений Европейская комиссия должна провести полноценную и всестороннюю оценку влияния. Такая оценка должна охватывать не только прямые и косвенные экономические издержки, но и другие важные аспекты: влияние на функционирование внутреннего рынка, общественное здравоохранение, транспорт и трансграничные услуги, цифровые системы, а также региональные и географические особенности.

Латвия готова участвовать в дискуссиях и провести оценку возможных решений, если рассмотрение вопроса будет возобновлено на уровне Европейского союза (ЕС) с целью достижения согласованной и скоординированной позиции по всему ЕС, в том числе на уровне стран Балтии, отметили в Минэкономики.

Как сообщалось, министр транспорта и связи Литвы Юрас Таминскас обратился к министрам Латвии, Польши, Швеции, Финляндии и Эстонии с просьбой отказаться от перехода на зимнее и летнее время.