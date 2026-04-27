Ормузский пролив вновь оказался в центре внимания мировых СМИ, когда там было зафиксировано необычное скопление судов. Среди них — несколько танкеров, находящихся под строгими санкциями США, а также роскошная суперъяхта, принадлежащая одному из богатейших предпринимателей России.

Согласно свежим аналитическим данным, в ночь на минувшую субботу через стратегически важный Ормузский пролив проследовало как минимум два судна, находящихся под международными санкциями. Эта акватория, известная своим интенсивным трафиком, вновь привлекла внимание необычным составом проходящих кораблей.

Одним из таких объектов стал танкер Ocean Jet, который оказался под прицелом санкций США. Его подозревают в активном содействии финансированию тайных поставок иранских беспилотников, что вызывает серьезные вопросы у мирового сообщества.

Другим подсанкционным судном, замеченным в проливе, был нефтяной танкер Lumina Ocean, идущий под флагом Кюрасао. Это судно находится под ограничениями с декабря прошлого года и, по мнению экспертов, является частью так называемого "теневого флота" Ирана.

Роскошь под санкциями: яхта Nord

Среди прочих морских объектов, замеченных в этой акватории, выделялась внушительная яхта Nord. Она покинула порт Дубай и проследовала через пролив, выбрав маршрут южнее острова Ларак.

Эта 142-метровая суперъяхта принадлежит миллиардеру Алексею Мордашову. Он является владельцем российской вертикально интегрированной сталелитейной и горнодобывающей компании "Северсталь".

Состояние господина Мордашова оценивается примерно в 37 миллиардов долларов США, что делает его одним из самых богатых предпринимателей РФ. Он уверенно возглавляет рейтинг российских миллиардеров.

Яхта Nord была построена в Германии на знаменитой верфи Lürssen и передана своему владельцу в 2021 году. Однако после введения санкций против Алексея Мордашова в 2022 году, судно было вынуждено сменить регистрацию на российскую.

В 2023 году роскошное судно вернулось во Владивосток, завершив длительное отсутствие в этом регионе. Его появление в Ормузском проливе вновь привлекло внимание к его владельцу.