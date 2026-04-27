Об этом в интервью РБК-Украина рассказал высший военный чиновник Альянса, адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Адмирал выразил уверенность, заявив, что масштабного отхода Соединенных Штатов от обязательств перед НАТО не ожидается. Он подчеркнул: "Но я считаю, что Европе необходимо взять на себя ответственность, и мы начинаем это делать благодаря серьезным инвестиционным обязательствам, принятым в Гааге в прошлом году. Первые результаты мы увидим на следующем саммите в Анкаре".

Приоритеты европейской обороны

Представитель НАТО отметил, что европейским государствам следует активно развивать собственный оборонный потенциал. Он уточнил: "Разумеется, сосредоточиться на задачах по развитию потенциала - на том, что мы планируем закупить в зависимости от финансирования и системы закупок: наши системы ПВО, ISR (разведка, наблюдение и рекогносцировка), совершенствование средств радиоэлектронной борьбы, внедрение инноваций, таких как интеграция ИИ и беспилотники".

Кроме того, Альянсу потребуется масштабная подготовка военнослужащих. Страны-члены НАТО обеспечат эту подготовку для укрепления общей обороноспособности.

Перспективы американского присутствия

Адмирал Драгоне, комментируя потенциальные изменения в размещении американских войск, заявил, что кардинальных шагов не ожидается. Он подчеркнул: "Подобные вещи недавно озвучивались, безусловно, но нам нужно смотреть на реальное положение дел на местах. Я стараюсь быть практиком. Масштабные перемещения - нет, ничего подобного. Я допускаю возможность некоторого сокращения участия (США), но мне еще предстоит увидеть, что именно это будет означать на деле".

Адмирал также добавил, что союзники способны взаимозаменять друг друга при необходимости. Он отметил: "Однако если мы действительно являемся сильным и зрелым альянсом, другие союзники смогут провести ротацию, заполнить пробелы и взять на себя ответственность за традиционную зону ответственности НАТО, пока другой союзник задействован в перехвате кризиса далеко от нас, и это правильно".

Единство и сила Альянса

Адмирал акцентировал внимание на том, что, вопреки громким заявлениям, фактическое положение дел подтверждает единство Альянса. Он заявил: "Если принимать во внимание не слова или декларации, а факты, то их уже достаточно, чтобы утверждать: альянс сильный. Нам просто нужно подтверждать это доверие, выполняя свои обязательства. Европейские союзники активизируются. Мы прилагаем огромные усилия для развития нашей оборонно-промышленной базы, создаем совместные предприятия. Я считаю, что это конкретные, реальные сигналы, которые позволяют всем доверять друг другу без исключений".

Драгоне также особо выделил различие между публичными заявлениями и фактическими действиями стран-союзников. Он резюмировал: "Да, просто посмотрите на Украину. НАТО, весь альянс - все 32 союзника - поддерживают Украину, обеспечивают ее устойчивость и помогают так же, как и раньше. Даже больше, если это в наших силах, но помогают все. Никто не остался в стороне".