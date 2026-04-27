Попытка законодательно запретить въезд в Литву представителям культуры и шоу-бизнеса, работающим в России и Беларуси, не прошла первое голосование в Сейме.

Поправка к Закону о правовом положении иностранцев, предложенная группой парламентариев, была отклонена на стадии представления. За нее проголосовали 32 парламентария, десять были против, 29 воздержались. Проект возвращен на доработку.

«Думаю, мы все прекрасно помним те традиции, когда еще пять лет назад в важнейшие государственные праздники Литвы, то есть 16 февраля, 11 марта и другие, на наших крупнейших аренах выступали (Филипп) Киркоров, (Олег) Газманов и другие исполнители. Считаю, что этот законопроект как раз и пресечет возможности въезда таких лиц в Литву», – сказал один из инициаторов проекта, консерватор Витаутас Кярнагис.

Согласно проекту, иностранцам, которые активно поддерживают или участвуют в деятельности иностранного государства, нарушающей принципы и нормы международного права, и которые после 24 февраля 2022 года осуществляли культурную, развлекательную или связанную с ней деятельность в России, Беларуси или на оккупированных ими территориях, будет запрещен въезд в Литву на срок до пяти лет.

В настоящее время такой запрет действует в отношении лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, когда были нарушены общепризнанные права и свободы человека, совершены коррупционные преступления, отмывание денег.

Одним из инициаторов поправки также выступил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

По его словам, представители шоу-бизнеса, работающие в России, спустя четыре года после начала войны в Украине, продолжают создавать системную проблему как для Вильнюса, так и для всей Литвы.

«Все последние случаи – концерты рэперов Моргенштерна и Гио Пики – показывают, что нет реально работающего механизма защиты информационного и культурного пространства Литвы от лиц, лояльных кремлевскому режиму», – говорится в пояснительной записке.

Проект раскритиковали как Юридический департамент Сейма, так и Министерство юстиции. Они обратили внимание на то, что он может противоречить праву Европейского союза (ЕС), согласно которому запрет на въезд иностранца в государство-член должен основываться на индивидуальной оценке ситуации и поведения иностранца. Этот запрет распространялся бы и на граждан ЕС.

Кроме того, отмечается, что поправка связана с войной России в Украине, поэтому по сути ограничена во времени. Министерство юстиции предложило включить указанную санкцию в Закон об установлении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины.

«Следует также обратить внимание на то, что при автоматическом запрете на въезд всем лицам, подпадающим под определенную в проекте категорию, могут возникнуть парадоксальные ситуации, когда въезд будет запрещен и лицам, осуществлявшим на указанных территориях такую культурную деятельность, которая оппонировала правящим режимам России и Беларуси», – указали юристы Сейма.

Агентство BNS писало, что мэр Вильнюса Валдас Бянкунскас неоднократно поднимал вопрос о необходимости законодательного запрета концертов в Литве исполнителей, работающих в России и Беларуси.

По его словам, в стране нет реально работающего механизма защиты информационного и культурного пространства Литвы от лиц, лояльных кремлевскому режиму. Организаторы мероприятий заинтересованы в заработке, поэтому, по мнению мэра, необходимы правовые меры на национальном уровне, которые предотвратили бы распространение "мягкой силы" враждебных государств в Литве.

Министр культуры, социал-демократ Вайда Алякнавичене еще в феврале заявила, что поддерживает идею ограничения выступлений артистов, концертирующих в России и Беларуси.

Литва приняла отдельные решения и запретила въезд в страну нескольким исполнителям, поддерживающим режим Владимира Путина и выступавшим в России или Крыму. Последнее решение было принято в феврале в отношении рэпера Гио Пики (настоящее имя – Георгий Джиоев).

Ранее Департамент миграции внес в список нежелательных лиц российского рэпера Алишера Моргенштерна, однако в середине апреля Главный административный суд Литвы отменил этот запрет.

Суд установил, что Департамент миграции необоснованно опирался на информацию, предоставленную Министерством иностранных дел, как на основное обстоятельство при оценке угрозы государственной безопасности.

По закону такую оценку проводит Департамент государственной безопасности, однако в данном случае он не представил никакого заключения, поэтому решение основывалось на «данных некомпетентного учреждения».