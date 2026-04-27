Тегеран выступил с новым мирным предложением к Вашингтону, предусматривающим разблокировку Ормузского пролива, продление перемирия или даже полное прекращение конфликта, однако с условием переноса переговоров по ядерной программе на более поздний срок.

Иран представил Соединенным Штатам свежее мирное предложение. Оно включает в себя открытие стратегически важного Ормузского пролива, а также продление перемирия или полное завершение военного конфликта. При этом Тегеран настаивает на переносе ядерных переговоров на более поздний период. Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на данные Axios.

Детали

По информации источников, глава МИД Ирана Аббас Арагчи в минувшие выходные сообщил посредникам из Пакистана, Египта, Турции и Катара о внутренних разногласиях. В иранском руководстве отсутствует единое мнение по поводу ответа на недавние требования США. Вашингтон настаивает на приостановке Ираном обогащения урана минимум на десять лет и его вывозе за пределы страны.

Через пакистанских посредников Иран передал США новое предложение. Оно предполагает первоочередное урегулирование кризиса вокруг Ормузского пролива и снятие американской блокады. В рамках этой инициативы возможно как долгосрочное продление перемирия, так и полное прекращение военных действий.

Тегеран предлагает начать переговоры по ядерной программе позднее. Это произойдет после открытия Ормузского пролива, снятия блокады и достижения нового соглашения о прекращении огня. Белый дом уже получил это предложение, однако пока неизвестно, готовы ли Соединенные Штаты его рассмотреть.

Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэлс прокомментировала ситуацию. Она заявила: "Это деликатные дипломатические переговоры, и США не будут вести переговоры через прессу. Как сказал президент, у США есть козыри, и они заключат сделку только при условии, что интересы американского народа будут на первом месте, и никогда не позволят Ирану иметь ядерное оружие".

По информации трех американских чиновников, 27 апреля президент США Дональд Трамп запланировал важное заседание. Оно пройдет в Ситуационной комнате с его командой по вопросам национальной безопасности и внешней политики, и будет посвящено Ирану.

Издание подчеркивает, что снятие блокады и завершение войны может лишить президента Трампа ключевых рычагов влияния. Эти рычаги важны для будущих переговоров по ликвидации иранских запасов обогащенного урана и убеждению Тегерана прекратить обогащение. Именно эти задачи президент США ранее называл своими главными целями.