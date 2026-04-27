Рабочий из команды знаменитой певицы Шакиры трагически погиб, оказавшись под обрушившимися декорациями. Этот инцидент произошел во время подготовки к ее грандиозному концерту, запланированному на 2 мая на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Очевидец поделился деталями произошедшего с Agence France-Presse, а материал был переведен aif.ru.

Подробности трагедии

Феррейра душ Сантуш, 51-летний очевидец, рассказал изданию о моменте трагедии. "Внезапно мы увидели бегущих людей, а когда посмотрели, конструкция оказалась на земле. Я считаю, что его вывели живым, посадили в скорую и забрали", — заявил он.

Однако, несмотря на надежды очевидца, экстренные службы подтвердили худшее: мужчина не выжил. По данным пожарной службы, пострадавшему полностью раздавило ноги в "подъемной системе", что привело к фатальным последствиям.