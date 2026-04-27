Смертельная трагедия в Рио: рабочий погиб под обрушившимися декорациями для концерта Шакиры

Дата публикации: 27.04.2026
В Рио-де-Жанейро произошел ужасный инцидент: очевидец рассказал, как рабочего насмерть раздавило массивными декорациями, предназначенными для майского концерта певицы Шакиры.

Рабочий из команды знаменитой певицы Шакиры трагически погиб, оказавшись под обрушившимися декорациями. Этот инцидент произошел во время подготовки к ее грандиозному концерту, запланированному на 2 мая на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Очевидец поделился деталями произошедшего с Agence France-Presse, а материал был переведен aif.ru.

Подробности трагедии

Феррейра душ Сантуш, 51-летний очевидец, рассказал изданию о моменте трагедии. "Внезапно мы увидели бегущих людей, а когда посмотрели, конструкция оказалась на земле. Я считаю, что его вывели живым, посадили в скорую и забрали", — заявил он.

Однако, несмотря на надежды очевидца, экстренные службы подтвердили худшее: мужчина не выжил. По данным пожарной службы, пострадавшему полностью раздавило ноги в "подъемной системе", что привело к фатальным последствиям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Во вторник продолжит дуть холодный северный ветер
Наша Латвия
Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире
Изображение к статье: Сколько осталось дней продержаться до +20? Уточненный прогноз синоптиков
Наша Латвия
Изображение к статье: Роскошная свадьба украинской модели и IT-бизнесмена в Каннах: сколько стоили Рики Мартин, Галкин и Меладзе (фото) Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Юные преступницы из Вуосаари: полиция Хельсинки столкнулась с беспрецедентным вызовом
ЧП и криминал
Изображение к статье: Во вторник продолжит дуть холодный северный ветер
Наша Латвия
Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире

