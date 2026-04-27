В Рио-де-Жанейро произошел ужасный инцидент: очевидец рассказал, как рабочего насмерть раздавило массивными декорациями, предназначенными для майского концерта певицы Шакиры.
Рабочий из команды знаменитой певицы Шакиры трагически погиб, оказавшись под обрушившимися декорациями. Этот инцидент произошел во время подготовки к ее грандиозному концерту, запланированному на 2 мая на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Очевидец поделился деталями произошедшего с Agence France-Presse, а материал был переведен aif.ru.
Подробности трагедии
Феррейра душ Сантуш, 51-летний очевидец, рассказал изданию о моменте трагедии. "Внезапно мы увидели бегущих людей, а когда посмотрели, конструкция оказалась на земле. Я считаю, что его вывели живым, посадили в скорую и забрали", — заявил он.
Однако, несмотря на надежды очевидца, экстренные службы подтвердили худшее: мужчина не выжил. По данным пожарной службы, пострадавшему полностью раздавило ноги в "подъемной системе", что привело к фатальным последствиям.
Оставить комментарий