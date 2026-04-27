В ходе недавнего интервью Fox News президент США Дональд Трамп прокомментировал текущую геополитическую обстановку, затронув вопросы возможной поддержки Ирана со стороны Китая, а также конфликт в Украине.

Отвечая на вопрос журналиста о том, оказывает ли Китай помощь Ирану, Трамп выразил сомнение в том, что эта поддержка существенна. Он отметил, что Пекин "мог бы помогать гораздо больше", и попутно напомнил о своих хороших отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином в период своего президентства.

Рассуждая о международной поддержке, президент провел параллель с действиями Соединенных Штатов и затронул тему военной помощи Украине. По мнению Трампа, США не следовало оказывать помощь Киеву "в таких больших масштабах".

Трамп в очередной раз подчеркнул, что полномасштабный конфликт никогда бы не начался, если бы он оставался главой государства. Он назвал происходящее в Украине "ужасной ситуацией" и "кровавой баней", акцентировав внимание на огромном количестве гибнущих солдат.