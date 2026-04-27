Президент Трамп подчеркнул "невероятную эффективность" блокады Ормузского пролива, осуществляемой американскими войсками. Эта мера полностью лишила Иран денежных поступлений. Нефтяная система страны, через которую проходят колоссальные объемы сырья, столкнулась с критической проблемой: Тегеран лишен танкеров, а резервуары переполнены, что неизбежно приведет к взрыву.

"Тогда происходит внутренний взрыв этой системы - и механически, и в недрах земли. Происходит нечто, из-за чего она просто взрывается. Говорят, у них осталось примерно три дня до этого момента. И когда это произойдет, восстановить систему в прежнем виде будет невозможно. Даже если ее восстановят, это будет максимум около 50% от нынешнего уровня", - заявил Президент Трамп.

Лидер США также озвучил ряд других важных заявлений, касающихся Ирана и переговорного процесса. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты уничтожили иранский флот, авиацию, системы ПВО, а также лидеров страны. По его словам, заводы по производству ракет повреждены на 75%, а предприятия по выпуску дронов — на 80-82%.

Президент Трамп выразил уверенность, что война с Ираном скоро завершится полной победой США. Он также заявил, что Вашингтон прекращает направлять свои делегации в Пакистан для переговоров с Ираном. Однако, если Тегеран будет готов к диалогу, его представители могут прибыть в США или связаться по телефону.

По мнению Трампа, у Вашингтона в этом противостоянии "все козыри". Он категорически настаивает, что Иран не должен обладать ядерным оружием, иначе любые встречи теряют смысл.

Президент также выразил глубокое разочарование в НАТО, отметив, что Альянс не поддержал США. "Мы тратим триллионы долларов на Альянс, чтобы защищать Европу от России. Но США всегда были и будут рядом, так как без Вашингтона альянс не справится", - цитирует Трамп.

Хроника конфликта

Военная операция, начатая США и Израилем против Ирана 28 февраля, продолжалась более месяца. В начале апреля Президент Дональд Трамп угрожал уничтожить цивилизацию, но затем согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Этот срок впоследствии был продлен.

Несмотря на перемирие, стороны так и не смогли достичь соглашения, а запланированные на днях переговоры сорвались. В то же время, в средствах массовой информации появляются сведения о потерях Вашингтона в этом конфликте.

В частности, издание NYT сообщало, что с начала военных действий США израсходовали около 1100 крылатых ракет Tomahawk. Эти ракеты изначально предназначались для потенциального конфликта с Китаем.