Президент США Дональд Трамп сделал шокирующее заявление о критическом состоянии нефтяной инфраструктуры Ирана, предрекая ее скорый взрыв из-за американской блокады и невозможность полного восстановления.
Президент Трамп подчеркнул "невероятную эффективность" блокады Ормузского пролива, осуществляемой американскими войсками. Эта мера полностью лишила Иран денежных поступлений. Нефтяная система страны, через которую проходят колоссальные объемы сырья, столкнулась с критической проблемой: Тегеран лишен танкеров, а резервуары переполнены, что неизбежно приведет к взрыву.
"Тогда происходит внутренний взрыв этой системы - и механически, и в недрах земли. Происходит нечто, из-за чего она просто взрывается. Говорят, у них осталось примерно три дня до этого момента. И когда это произойдет, восстановить систему в прежнем виде будет невозможно. Даже если ее восстановят, это будет максимум около 50% от нынешнего уровня", - заявил Президент Трамп.
Лидер США также озвучил ряд других важных заявлений, касающихся Ирана и переговорного процесса. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты уничтожили иранский флот, авиацию, системы ПВО, а также лидеров страны. По его словам, заводы по производству ракет повреждены на 75%, а предприятия по выпуску дронов — на 80-82%.
Президент Трамп выразил уверенность, что война с Ираном скоро завершится полной победой США. Он также заявил, что Вашингтон прекращает направлять свои делегации в Пакистан для переговоров с Ираном. Однако, если Тегеран будет готов к диалогу, его представители могут прибыть в США или связаться по телефону.
По мнению Трампа, у Вашингтона в этом противостоянии "все козыри". Он категорически настаивает, что Иран не должен обладать ядерным оружием, иначе любые встречи теряют смысл.
Президент также выразил глубокое разочарование в НАТО, отметив, что Альянс не поддержал США. "Мы тратим триллионы долларов на Альянс, чтобы защищать Европу от России. Но США всегда были и будут рядом, так как без Вашингтона альянс не справится", - цитирует Трамп.
Хроника конфликта
Военная операция, начатая США и Израилем против Ирана 28 февраля, продолжалась более месяца. В начале апреля Президент Дональд Трамп угрожал уничтожить цивилизацию, но затем согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Этот срок впоследствии был продлен.
Несмотря на перемирие, стороны так и не смогли достичь соглашения, а запланированные на днях переговоры сорвались. В то же время, в средствах массовой информации появляются сведения о потерях Вашингтона в этом конфликте.
В частности, издание NYT сообщало, что с начала военных действий США израсходовали около 1100 крылатых ракет Tomahawk. Эти ракеты изначально предназначались для потенциального конфликта с Китаем.
Оставить комментарий