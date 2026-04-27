Президент США Дональд Трамп выступил с громким заявлением, предупредив, что иранские нефтепроводы могут "взорваться" уже через три дня. Это тревожное предсказание прозвучало в интервью для Fox News.

Опасность взрыва

Трамп подчеркнул, что по иранским нефтепроводам ежедневно проходят колоссальные объёмы нефти. Он объяснил, что остановка прокачки может привести к катастрофическим последствиям.

Вот что буквально сказал Трамп: "Если по какой-то причине эта линия закрывается, потому что вы больше не можете помещать её (нефть, - ред.) в контейнеры или на суда, то происходит то, что эта линия взрывается изнутри... Если что-то случается, она просто взрывается. Говорят, у них (Ирана, - ред.) осталось около трёх дней, прежде чем это произойдёт".

Возможные последствия

По мнению Президента Трампа, такой взрыв обернётся для Ирана потерей примерно половины всех мощностей. Восстановить их будет практически невозможно.