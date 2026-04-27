Удары по Одессе: дроны попали в жилые дома, есть пострадавшие

Дата публикации: 27.04.2026
Deutsche Welle
Жилой дом и здание отеля повреждены в результате атаки РФ по Одессе. По предварительным данным, пострадали 13 человек.

Российские войска в ночь на понедельник, 27 апреля, вновь нанесли массированные удары по Одессе с применением БПЛА. В результате были повреждены несколько зданий, объекты гражданской инфраструктуры и автомобили, сообщили местные власти. По данным украинских мониторинговых каналов, по городу было запущено около 50 беспилотников, пишет DW.

По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в нескольких районах города возникли локальные пожары из-за падений БПЛА. "Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе двух жилых домов, гостиницы, складских помещений и автомобилей", - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Глава Одесской городской ВА Сергей Лысак в свою очередь заявил, что в результате атаки пострадали как минимум 13 человек. Вскоре после отчетов властей о первой волне ударов в регионе вновь был введен режим воздушной тревоги.

РФ уже несколько ночей подряд бьет по Одессе

За ночь до этого силы РФ также массированно запускали по Одессе беспилотники - утром 26 апреля Воздушные силы ВС Украины отчитались о сбитии 124 из 144 дронов. Вице-премьер Украины Алексей Кулеба заявил, что под ударами оказались портовая и логистическая инфраструктура города.

Одесса подверглась атакам РФ также в ночь на 25 апреля и в ночь на 24 апреля. Чаще всего в сообщениях о последствиях ударов упоминались повреждения портовой инфраструктуры. Кроме того, БЛПА попадали в корабли, находившиеся рядом с Одессой. Так, при атаке 24 апреля пострадало торговое судно под флагом Сент-Китс и Невис, направлявшееся к одному из портов в регионе.

Сумская область и Днепр также оказались под ударами

В Роменской общине Сумской области вечером 26 апреля были повреждены жилые дома и транспортная инфраструктура, а в Сумской общине - жилая застройка и объекты критической инфраструктуры, сообщил глава местной ОВА Олег Григоров. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

В тот же день о российской атаке беспилотниками и артиллерией сообщили власти Днепропетровской области. По словам главы региональной ОВА Александра Ганжи, под ударами оказались Никопольский, Каменский и Синельниковский районы. Среди повреждений - предприятие, объекты инфраструктуры, частные и многоэтажные жилые дома. Пострадали как минимум трое человек.

#Украина #порты #инфраструктура #дроны #беспилотники #Одесса #Россия
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Во вторник продолжит дуть холодный северный ветер
Наша Латвия
Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире
Изображение к статье: Сколько осталось дней продержаться до +20? Уточненный прогноз синоптиков
Наша Латвия
Изображение к статье: Роскошная свадьба украинской модели и IT-бизнесмена в Каннах: сколько стоили Рики Мартин, Галкин и Меладзе (фото) Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Юные преступницы из Вуосаари: полиция Хельсинки столкнулась с беспрецедентным вызовом
ЧП и криминал
Изображение к статье: Во вторник продолжит дуть холодный северный ветер
Наша Латвия
Изображение к статье: Многие рижане не знают о скидках по налогу на недвижимость: как их получить Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстония запретит россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
В мире

