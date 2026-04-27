«Нынешнее политическое насилие объясняется системной демонизацией (Трампа. – Прим. ред.), а также системной демонизацией его сторонников со стороны комментаторов и, да, избранных членов Демократической партии и даже некоторых СМИ», — сказала она на брифинге.

Подобное насилие провоцирует риторика, которая исходит от политических противников Трампа, заявила Левитт.

Напомним, вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton в Вашингтоне во время =ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома произошла попытка покушения на Трампа. По подозрению в совершении преступления задержали 31-летнего Коула Томаса Аллена. Сообщалось, что перед стрельбой он написал некий манифест, в котором указал в качестве целей сотрудников американской администрации.