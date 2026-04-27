Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Северной Корее открыт мемориал в память о погибших в российско-украинской войне (фото)

Дата публикации: 27.04.2026
ФОТО: пресс-фото

В Пхеньяне открыт мемориальный комплекс в память о северокорейских военных, погибших в войне России против Украины, при этом лидеры Северной Кореи и России пообещали укреплять сотрудничество, пишет ЛЕТА со ссылкой на AP и RFE/RL.

Как сообщает официальное информационное агентство Пхеньяна KCNA, мемориал был открыт в воскресенье по случаю годовщины завершения операции по «освобождению» Курской области.

На мемориале выгравированы имена российских и северокорейских военнослужащих, погибших в этих боях.

kndr-memorial1.jpg

В церемонии открытия приняли участие лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и представители российского руководства — спикер Государственной думы Вячеслав Володин и министр обороны Андрей Белоусов.

kndr-memorial6.jpg

Российский президент Владимир Путин в письме, зачитанном на церемонии Володиным, поблагодарил Кима «за создание мемориала в максимально короткие сроки», назвав его «символом дружбы и единства двух народов».

kndr-memorial2.jpg

Согласно оценкам разведывательной службы Южной Кореи (NIS) и западных разведслужб, число северокорейских военных, погибших в войне России против Украины, составляет не менее 2000 человек.

kndr-memorial4.jpg

По состоянию на начало года на фронте в Курской области России находилось не менее 11 000 северокорейских военнослужащих.

kndr-memorial5.jpgkndr-memorial3.jpg

Читайте нас также:
#война #Северная Корея #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео