В Пхеньяне открыт мемориальный комплекс в память о северокорейских военных, погибших в войне России против Украины, при этом лидеры Северной Кореи и России пообещали укреплять сотрудничество, пишет ЛЕТА со ссылкой на AP и RFE/RL.

Как сообщает официальное информационное агентство Пхеньяна KCNA, мемориал был открыт в воскресенье по случаю годовщины завершения операции по «освобождению» Курской области.

На мемориале выгравированы имена российских и северокорейских военнослужащих, погибших в этих боях.

В церемонии открытия приняли участие лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и представители российского руководства — спикер Государственной думы Вячеслав Володин и министр обороны Андрей Белоусов.

Российский президент Владимир Путин в письме, зачитанном на церемонии Володиным, поблагодарил Кима «за создание мемориала в максимально короткие сроки», назвав его «символом дружбы и единства двух народов».

Согласно оценкам разведывательной службы Южной Кореи (NIS) и западных разведслужб, число северокорейских военных, погибших в войне России против Украины, составляет не менее 2000 человек.

По состоянию на начало года на фронте в Курской области России находилось не менее 11 000 северокорейских военнослужащих.