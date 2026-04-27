Президент Дональд Трамп подтвердил, что предстоящий визит короля Карла III в Вашингтон не будет отменен. Это заявление прозвучало, несмотря на недавнее нападение, произошедшее во время ужина с корреспондентами Белого дома. Информацию об этом, изначально опубликованную "Европейской правдой", Трамп озвучил в интервью Fox News.

В ходе интервью Дональду Трампу был задан вопрос о возможных изменениях в планах визита из-за произошедшей стрельбы. Американский президент ответил: "Да, это хороший вопрос. В нем много мелких нюансов. Вы пытаетесь запутать меня, как я это делаю постоянно. Это важный вопрос".

Затем Трамп выразил искреннее восхищение королем Великобритании, подчеркнув свое нетерпение перед предстоящей встречей. Он заявил: "Во-первых, король Чарльз приезжает, и он замечательный человек. Мы с нетерпением ждем этого. Он действительно фантастический человек. И замечательный представитель. И он мужественный".

Президент США также затронул тему состояния здоровья короля Великобритании, отметив его стойкость. "У него есть проблема со здоровьем, как вы знаете, это хорошо задокументированная проблема, и он ведет себя удивительно. На самом деле он очень храбрый. И он мой давний друг. Итак, он приедет, и мы прекрасно проведем время. И он представляет свою страну так, как никто другой", – добавил Трамп.

Ранее главный секретарь британского премьер-министра Кира Стармера уже сообщал, что правительство Великобритании активно взаимодействует с американскими службами безопасности. Это сотрудничество направлено на тщательную организацию визита короля Чарльза III в США, особенно в свете недавней стрельбы в одном из отелей Вашингтона.