Мировые военные расходы в 2025 году продолжили расти, однако в США зафиксировано заметное снижение показателя. Основной причиной стало приостановление новой военной помощи Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Глобальные расходы продолжают расти

По оценкам аналитиков, совокупные военные расходы в мире в 2025 году увеличились на 2,9% и достигли 2,89 триллиона долларов. Рост фиксируется уже одиннадцатый год подряд. Доля военных расходов в мировом ВВП составила 2,5% — это максимальный уровень с 2009 года.

Эксперты SIPRI отмечают, что на фоне сохраняющихся геополитических кризисов и стратегических планов государств тенденция к увеличению затрат, вероятно, сохранится и в ближайшие годы.

США сократили расходы

В то время как глобальные траты росли, США сократили военные расходы на 7,5% — до 954 миллиардов долларов. Ключевым фактором стало отсутствие одобрения новой финансовой помощи Украине со стороны администрации президента Дональда Трампа.

За предыдущие три года объем американской поддержки Киева достиг 127 миллиардов долларов. В 2025 году новых значительных пакетов помощи принято не было, что и отразилось на общем уровне расходов.

Снижение может быть временным

Аналитики подчеркивают, что сокращение расходов США, вероятно, носит краткосрочный характер. Уже утвержденные Конгрессом бюджетные параметры на 2026 год превышают 1 триллион долларов. По прогнозам, в 2027 году военные траты могут вырасти до 1,5 триллиона долларов.

Европа усиливает военные бюджеты

Значительный вклад в глобальный рост расходов внесла Европа. Военные бюджеты стран региона увеличились на 14% и достигли 864 миллиардов долларов. Особенно заметным стало наращивание затрат среди европейских членов НАТО — это самый резкий годовой рост в Центральной и Западной Европе со времен окончания холодной войны.

Баланс сил: крупнейшие игроки

На три страны — США, Китай и Россию — пришлось в совокупности 1,48 триллиона долларов, что составляет около 51% всех мировых военных расходов.

Экспорт вооружений продолжает расти

Отдельно отмечается рост мирового экспорта вооружений. В период 2021–2025 годов он увеличился на 9,2% по сравнению с предыдущим пятилетием. При этом Россия стала единственной страной из первой десятки поставщиков, чьи экспортные объемы сократились.

На долю пяти крупнейших экспортеров — США, Франции, России, Германии и Китая — пришлось около 70% мирового рынка вооружений.

Украина — крупнейший импортер

Украина в 2021–2025 годах стала крупнейшим получателем вооружений в мире. Ее доля в глобальном импорте составила 9,7%.

Тенденции на будущее

Данные SIPRI показывают, что несмотря на временное снижение расходов в США, общий тренд остается восходящим. Усиление геополитической напряженности, рост оборонных бюджетов в Европе и активное развитие рынка вооружений формируют новую реальность, в которой военные расходы продолжают играть ключевую роль в мировой экономике и политике.