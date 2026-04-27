Жители польского Закопане получили жесткие предупреждения: в зданиях выше четырех этажей теперь категорически запрещено использовать и хранить газовые баллоны. Узнайте, почему это решение было принято и какие последствия ждут нарушителей.

Жилищный кооператив в Закопане направил своим жильцам детальные письменные уведомления, напоминающие о строгих правилах и ограничениях, касающихся использования газа на территории Польши. Эти меры призваны обеспечить безопасность и предотвратить потенциально катастрофические инциденты.

Почему пропан-бутан так опасен?

Польское издание WNP подчеркивает, что пропан-бутан значительно тяжелее воздуха. В случае малейшей утечки этот газ скапливается у пола и в самых низких точках строения, например, в подвалах, создавая крайне взрывоопасную концентрацию.

Такая ситуация может привести к мощному взрыву или разрушительному пожару с непредсказуемыми и очень серьезными последствиями. Именно поэтому в зданиях, насчитывающих более четырех этажей, введен полный запрет на хранение и использование газовых баллонов.

Дополнительные ограничения и альтернативы

Согласно постановлению Министра инфраструктуры Польши, в одном здании категорически запрещено одновременно использовать сжиженный газ и газ из централизованной сети. Это правило имеет серьезные практические последствия для жителей.

На практике это означает, что если в многоэтажном здании (выше четырех этажей) отсутствует газовая инсталляция, жильцы лишаются возможности использовать газ в любой форме. В таких случаях для приготовления пищи разрешено применять исключительно электрические приборы, такие как электрические плиты, индукционные плиты и электрические духовки.

Ответственность за нарушения

Кооператив из Закопане акцентирует внимание на том, что любой владелец или пользователь помещения, игнорирующий установленные правила, несет серьезную ответственность. Нарушителям грозит гражданская и уголовная ответственность за любые возникшие угрозы, ущерб и возможные несчастные случаи.

Кроме того, такие лица должны быть готовы к внезапным проверкам со стороны пожарной охраны или районной инспекции строительного надзора. Эти проверки призваны обеспечить строгое соблюдение норм безопасности.

Мнение эксперта по безопасности

Ранее уже сообщалось, что газовый баллон может представлять огромную опасность при неправильном использовании, приводя к трагедиям. Эксперт по безопасности Денис Михальченко категорически заявляет: "устанавливать бытовые газовые баллоны в квартирах категорически нельзя, даже несмотря на проблемы с теплом, потому что были случаи гибели от взрыва баллона или от угарного газа".