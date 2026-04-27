Среди претензий Ryanair — резкое падение пассажиропотока, тогда как авиационные сборы и аэропортовые пошлины продолжают давить на её деятельность.

Этот шаг последовал на фоне заявлений международного аэропорта Берлина, что повышение сборов не планируется, и одобрения Минфином ФРГ сокращения авиационных налогов.

Крупнейший европейский авиаперевозчик Ryanair в ближайшее время распрощается со своей берлинской базой: 24 октября компания планирует прекратить эксплуатацию семи самолетов в столице Германии.

Авиакомпания назвала берлинский аэропорт «самым провальным в Европе», указав на падение пассажиропотока на 27% — с 36 миллионов человек в 2019 году до 26 миллионов в прошлом.

«Все семь самолетов, базирующихся в Берлине, будут перераспределены на более дешевые аэропорты в других странах ЕС, которые отменили налоги на авиаперевозки, таких как Швеция, Словакия, Албания и Италия», — говорится в заявлении лоукостера.

В зимнем расписании Ryanair сократит количество рейсов в Берлин и из него на 50%.

Недовольство авиакомпании также связано с тем, что гендиректор Ryanair DAC Эдди Уилсон назвал «глупым режимом налогообложения авиаперевозок»: по его словам, модель коммерческой гражданской авиации Германии, во многом основанная на высоких налогах, подвела людей.

Уилсон также охарактеризовал германскую авиацию как «сломанную», отметив отсутствие какого-либо плана по снижению налогов на авиаперевозки или высоких аэропортовых сборов.

«С 2019 года Ryanair была вынуждена закрыть свои базы во Франкфурте, Дюссельдорфе и Штутгарте (что привело к выводу 13 базирующихся там самолетов), а также прекратить все полеты в Дрезден, Лейпциг и Дортмунд», — добавил он.

По данным авиакомпании, налог на авиаперевозки с 2019 года удвоился — с €7,30 до €15,50 на пассажира; сборы за обеспечение безопасности, как ожидается, вырастут вдвое — с €10 в 2024 году до €20 на пассажира к январю 2028 года; сборы за услуги органов управления воздушным движением утроились — до €3,30 на пассажира. И помимо аэропортовых сборов, которые уже выросли на 50% со времен пандемии COVID-19, к 2029 году будет введено дополнительное повышение еще на 10%.

Судя по всему, такие заявления стали неожиданностью для аэропорта Берлин-Бранденбург.

«Мы удивлены заявлением Ryanair в настоящий момент», — говорится в сообщении аэропорта, опубликованном в X. — «Мы ведем постоянные переговоры с авиакомпаниями. Повышение аэропортовых сборов не планируется».

Объявление лоукостера последовало и за сообщением Минфина Германии о том, что федеральное правительство одобрило планы вернуть налог на авиаперевозки (Luftverkehrsteuer) к уровню 2024 года.

«Федеральное министерство финансов считает важным, чтобы это снижение было передано путешественникам», — говорится в заявлении ведомства.