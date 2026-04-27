По данным Axios, Израиль тайно перебросил в Объединенные Арабские Эмираты батарею «Железного купола» вместе с операторами ЦАХАЛ. Этот шаг стал ответом на массированные иранские атаки, включавшие сотни ракет и тысячи беспилотников.

В начале конфликта с Ираном Израиль тайно перебросил в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) батарею своей передовой системы противоракетной обороны «Железный купол». Вместе с ней прибыли несколько десятков опытных военнослужащих-операторов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) для обеспечения ее функционирования. Эту информацию 26 апреля обнародовало издание Axios, ссылаясь на источники среди израильских и американских чиновников.

Министерство обороны ОАЭ сообщило о массированных атаках Ирана, в ходе которых было выпущено около 550 баллистических и крылатых ракет, а также более 2200 беспилотников. Хотя большая часть угроз была успешно перехвачена, некоторые снаряды все же достигли военных и гражданских объектов, как уточнило Axios. Развертывание системы стало результатом телефонного разговора между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Историческое развертывание «Железного купола»

Это событие стало беспрецедентным: Израиль впервые в своей истории отправил батарею «Железного купола» в третью страну. ОАЭ теперь являются первым государством за пределами США и самого Израиля, где эта система была активно задействована, подтвердил один из израильских чиновников.

Другой израильский источник сообщил, что система успешно перехватила десятки иранских ракет, доказав свою эффективность. Израильские и эмиратские официальные лица подчеркивают, что с момента начала конфликта страны поддерживают тесную координацию как в военной, так и в политической сферах.

Укрепление партнерства

Израиль и ОАЭ заключили исторический мирный договор в 2020 году, открыв новую главу в своих отношениях. Несмотря на периодические разногласия, особенно по ситуации в секторе Газа, официальные представители обеих стран утверждают, что их нынешнее партнерство достигло беспрецедентного уровня близости и доверия.

Эскалация конфликта с Ираном

Война между США, Израилем и Ираном разгорелась 28 февраля с массированных бомбардировок, которые привели к гибели части иранского руководства, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ на эти действия Иран предпринял ответные удары, нацеленные на американские объекты в соседних государствах.

Кроме того, Иран фактически парализовал судоходство в стратегически важном Ормузском проливе, через который транспортируется около 20% всей мировой нефти, что вызвало серьезные опасения на глобальном уровне.