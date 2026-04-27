Государственный секретарь Марко Рубио выразил твердую уверенность в том, что Иран по-прежнему стремится к полному контролю над стратегически важным Ормузским проливом. Он категорически заявил, что такая ситуация абсолютно неприемлема для Соединенных Штатов. Это заявление прозвучало в понедельник, 27 апреля, и было освещено агентством Bloomberg, а также изданием "Европейская правда".

Отвечая на вопросы журналистов о недавних сообщениях, касающихся предложения Тегерана "открыть" Ормузский пролив после отмены переговоров, Рубио был непреклонен. Он подчеркнул, что США ни при каких обстоятельствах не допустят, чтобы Иран продолжал диктовать условия прохода судов или взимал какие-либо сборы за транзит.

"Если под открытием пролива они подразумевают: "да, пролив открыт, но только при условии, что вы согласовываете свои действия с Ираном, получаете наше разрешение, иначе мы вас взорвем, и вы нам заплатите", – это не открытие пролива", – прямо заявил Рубио.

Стоит отметить, что ранее, в минувшие выходные, Трамп объявил о важных изменениях в переговорном процессе. Он сообщил, что американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер не отправятся в Пакистан для запланированных переговоров с Ираном.

Трамп также ясно дал понять, что Иран имеет возможность напрямую связаться с Соединенными Штатами. Это предложение было сделано с целью договориться о завершении текущего конфликта.