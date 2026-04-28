Bild: Канцлер Мерц впервые оказался на последней строчке в рейтинге популярности политиков Германии

В мире
Дата публикации: 28.04.2026
BB.LV
Шокирующие данные опроса INSA для Bild показывают: Канцлер Германии Фридрих Мерц (ХДС) впервые в своей карьере опустился на самое дно рейтинга популярности среди ведущих политиков ФРГ.

Канцлер Германии Фридрих Мерц (ХДС) впервые в своей политической карьере опустился на последнюю строчку в рейтинге популярности среди ведущих деятелей ФРГ. Эти тревожные результаты стали известны благодаря опросу, проведенному социологическим институтом INSA по заказу авторитетной газеты Bild.

Согласно данным исследования, Мерц совершил резкое падение с 18-го на 20-е место, набрав всего 28,9 балла. Таким образом, он официально стал самым непопулярным политиком в текущем опросе INSA для Bild.Особенно болезненным для Канцлера ФРГ является тот факт, что его популярность снижается не только в целом по стране. Даже среди его собственного электората, сторонников блока ХДС/ХСС, он занимает лишь последние позиции.

Среди избирателей ХДС/ХСС Фридрих Мерц набирает скромные 55,1 балла, что ставит его лишь на пятое место. Всего 10% опрошенных оценивают его деятельность положительно, в то время как подавляющие 58% выражают негативное отношение.

Его значительно опережают другие видные представители консервативного лагеря. Среди них глава ХСС Маркус Зёдер, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Хендрик Вюст и министр внутренних дел Александер Добриндт.

Примечательно, что Александер Добриндт продемонстрировал рост, поднявшись с 8-го на 6-е место. В число "восходящих звезд" также вошел генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман, который уверенно переместился с 12-й строчки в первую десятку, заняв 9-е место.

Таким образом, для блока ХДС/ХСС складывается весьма противоречивая картина. В то время как консерваторы в целом усиливают свои позиции, их лидер продолжает стремительно терять поддержку избирателей, подчеркивает Bild.

Лидером же рейтинга остается министр обороны ФРГ Борис Писториус (СДПГ), удерживая свои высокие показатели. Однако не все политики сохранили свои позиции.

Сопредседатель «Альтернативы для Германии» (АдГ) Алис Вайдель также ощутила спад, потеряв две позиции и переместившись с 6-й на 8-ю строчку. Заметное снижение популярности наблюдается и у вице-канцлера, министра финансов ФРГ Ларса Клингбайля (СДПГ), который опустился с 9-й на 11-ю позицию.

Опрос проводился в период с 24 по 27 апреля текущего года. В нем приняли участие 2 010 респондентов, что обеспечивает репрезентативность данных.

